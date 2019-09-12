Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. По его словам, в стране будут функционировать девять кассационных, пять апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды. Таким образом, отметил господин Лебедев, будет, в частности, обеспечена большая независимость судов и, соответственно, станет выше качество их работы.

Господин Лебедев добавил, что со дня начала работы новых судов также вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа сплошной кассации. «Сплошная кассация позволит более эффективно исправлять судебные ошибки и повысить правовую защиту граждан и бизнеса»,— сказал председатель ВС РФ в ходе заседания пленума Верховного суда (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что принцип сплошной кассации предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора. Введение новых судов, по мнению ВС РФ, будет способствовать укреплению независимости судей и повышению эффективности правосудия.

Закон о создании отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции был принят в июле прошлого года. Каждый кассационный и апелляционный судебный округ будет включать в себя несколько регионов. Теперь кассационные и апелляционные жалобы не будут рассматриваться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции.

По новому закону апелляционный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции.

Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. Он будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.