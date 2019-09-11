Рост цен в Адыгее за восемь месяцев текущего года составил 1,8%

В Республике Адыгея в августе этого года рост цен на товары и услуги по сравнению с июлем составил 0,1%. По сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 1,8%, с августом 2018-го – на 0,1%, с декабрем 2017-го – на 2,2%, сообщает Краснодарстат.

Больше всего цены выросли на рис (на 10,8%), горох и фасоль (на 4,9%), куриные окорочка (на 2,6%), свинину (на 2,2%), национальные сыры и брынзу (на 3,8%), живую рыбу (на 3%) и кисломолочные продукты (на 2,6%). Снизились цены на морковь (на 23,1%), лук (на 21,8%), картофель (на 20,3%), свеклу (на 16,3%), капусту (на 10%) и помидоры с огурцами (на 8,6% и 5,7% соответственно).

Среди непродовольственных товаров продолжился рост цен на постельное белье, шариковые авторучки, бензин АИ-98, подушки, еврошифер и металлочерепицу (на 1,2–6,8 %). Среди услуг рост зафиксирован на проезд в пассажирском транспорте (самолеты - на 42,1%, купейные вагоны скорых нефирменных и фирменных поездов дальнего следования – на 32,8% и 18,9% соответственно, проезд в маршрутном такси – на 17,7%). Выросла также стоимость абонентской платы за телевизионную антенну – на 1,3%. Снизилась абонентская плата за пакет услуг сотовой (на 4,7%).

Василий Хитрых