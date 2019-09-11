Henkel приготовил смесь

Немецкая химико-промышленная компания Henkel откроет сегодня в Ленобласти завод по выпуску сухих строительных смесей. Инвестиции в производство мощностью около 80 тыс. тонн продукции в год составили €10 млн. По оценкам экспертов, новый проект позволит Henkel увеличить свою долю на российском рынке сухих строительных смесей с 6% до 10,5% к 2022 году.

Как сообщили “Ъ” в Henkel, строительство в Тосно завода площадью 8,5 тыс. кв. м началось в 2018 году. На новом производстве будут выпускаться 25 наименований сухих строительных смесей под торговой маркой Сeresit. Проектная мощность составит около 80 тыс. тонн продукции в год, которую компания рассчитывает поставлять в регионы Северо-Запада. В реализацию проекта Henkel вложил €10 млн (более 720 млн рублей по нынешнему курсу).

Завод расположен рядом с действующим предприятием Henkel по производству бытовых и промышленных клеев (бренды «Mомент», Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite) с мощностью 20 тыс. тонн в год.

Новое производство в Тосно станет десятым заводом Henkel в России и шестым — Henkel Bautecknik, подразделения компании, отвечающего за производство материалов для ремонта и строительства. Помимо завода в Тосно, мощности Henkel Bautecknik представлены в Коломне, Челябинске, Ульяновске, Невинномысске и Новосибирске.

Выбор Ленинградской области для открытия второго завода обусловлен высокими темпами развития строительной отрасли, положительным инвестиционным климатом и развитой инфраструктурой, пояснили в Henkel.

Концерн Henkel занимается производством моющих средств, косметики, герметиков, промышленных и бытовых клеев. Компания была основана в 1876 году немецким предпринимателем Фрицем Хенкелем. На российском рынке Henkel присутствует с 1990 года, когда создало совместное предприятие «Совхенк» в городе Энгельс с компанией «Химволокно». Объем продаж компании в первой половине 2019 года вырос на 1,1% и составил €10,1 млрд, чистая прибыль снизилась на 4,6% — с €1,1 млрд до 1 млрд, следует из отчета Henkel.

По данным маркетинговой компании «Строительная информация», в 2018 году потребление сухих строительных смесей в России выросло на 3,5%, до 9,6 тыс. тонн, производство — увеличилось на 3%. Заместитель начальника аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Марков указывает, что 70% спроса обеспечивают строительные компании, остальной объем приходится на физические лица. Емкость рынка этой продукции в Петербурге и Ленобласти за прошлый год снизилась на 5%, до 800 тыс. тонн, напоминает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но по итогам 2019 года этот показатель в двух регионах увеличится на 4%, до 830 тыс. тонн, прогнозирует эксперт.

Драйверами спроса на сухие строительные смеси должны стать проекты в сфере дорожного и жилищного строительства, объясняет директор Северо-Западного филиала «БКС Премьер» Вадим Исаков. Рост потребления цемента к 2024 году увеличится от 20% до 66%, что обеспечит предприятиям высокий уровень загрузки производственных мощностей, считает он.

Основными конкурентами Henkel на рынке сухих строительных смесей Северо-Запада являются «Крепс», «Ремикс», Knauf, «Основит», Bergauf, «Плитонит» и «Волма», перечисляет господин Марков. Открытие нового производства позволит Henkel увеличить долю на российском рынке с 6% в 2019 году до 10,5% в 2022 году, уверен Михаил Бурмистров.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин