ОАО РЖД продлило скидку на экспорт угля

Как и предполагал "Ъ", ОАО РЖД продлило скидку на перевозку угля на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна до конца года. 2 сентября монополия сообщила, что правление приняло такое решение.

Эта скидка нивелирует экспортную надбавку в 8%, введенную с нынешнего года. Скидка была установлена с 16 июля по 14 сентября, и, как говорил в конце июля замгендиректора ОАО РЖД Павел Иванов, благодаря ей удалось остановить падение погрузки угля: в июле оно составило 3% против 7% месяцем ранее, причем, по его словам, на порты Азово-Черноморского бассейна погрузка в июле выросла на 8%. В августе погрузка угля сократилась на 2,3% к августу 2018 года, составив 30,2 млн тонн.

Подробнее — в материале “Ъ” «ОАО РЖД разогнало уголь».