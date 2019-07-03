Дан тариф ему на запад

ОАО РЖД подтвердило готовность пойти навстречу угольщикам, просившим скидку на перевозку угля в западном направлении в обмен на гарантированное наращивание объемов. В монополии говорят о снижении тарифов при поставках в порты юга и северо-запада России, которое бы нивелировало введенную в этом году экспортную надбавку в 8%. Однако сами угольщики просят о скидке в 12,8%. Они приветствуют инициативу ОАО РЖД, но считают ее размер недостаточным, полагая, что улучшить ситуацию можно, увязав пропуск поездов на выгодный Дальний Восток с поставками на запад.

ОАО РЖД может предоставить угольщикам скидку на период низких цен на сырье на мировых рынках. «Учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на западных рынках угля, ОАО РЖД прорабатывает вопрос о предоставлении скидки на перевозку угля по недозагруженным направлениям, в частности в порты юга и северо-запада,— рассказали “Ъ” в ОАО РЖД.— По правилам "тарифного коридора" уровень снижения тарифа не должен приводить к отрицательному финансовому результату ОАО РЖД. По предварительным расчетам, возможная скидка может нивелировать введенную с нынешнего года экспортную надбавку на перевозку угля». Таким образом, добавляют в монополии, ОАО РЖД хочет дать сигнал рынку: «ставки должны снижаться по всей цепочке перевозок — на предоставление вагонов, на перевалку в порту, фрахт». Только в этом случае угольщики смогут увеличить объемы отгрузки, говорят там.

Цены на уголь в Европе упали в этом году почти вдвое, до $49 за тонну в июне (CIF ARA для угля в 6 тыс. ккал), при этом разрыв между ценами на уголь в Азии и в Европе достиг $30 за тонну. Но поставку на восток наращивать сложно, поскольку инфраструктура БАМа и Транссиба плотно загружена, а ближайшее расширение намечено только на следующий год. Экономику угольных поставок помимо спада на экспортных рынках ухудшает и удорожание транспортировки угля: с этого года помимо ежегодной индексации тарифа введена экспортная надбавка в 8% и повышен на 6% тариф на порожний пробег. Ранее экспортная надбавка компенсировалась для угольщиков понижающим коэффициентом, обнуляющим ее, сейчас — нет. Для того чтобы ее нивелировать, нужна скидка в 7,4% к существующему тарифу.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев от лица угольщиков уже просил у ОАО РЖД максимально доступную скидку в рамках тарифного коридора (в котором ОАО РЖД может изменять тариф относительно установленного ФАС) — 12,8%.

В обмен он предлагал гарантию поставок в западном направлении из Кузбасса 51,4 млн тонн во втором полугодии (см. “Ъ” от 1 июля). Он также отмечал, что объем может быть увеличен на 10% и что угольщики готовы вернуться к текущим тарифным условиям после улучшения конъюнктуры. Гарантированные объемы поддержат погрузку ОАО РЖД, которая сейчас ускоренно падает: в том числе в июне погрузка угля упала на 7%, по итогам шести месяцев — на 0,4%, до 186,8 млн тонн.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает скидку очень позитивным шагом ОАО РЖД, который свидетельствует об адекватной оценке сложившейся на внешнем рынке конъюнктуры. При этом у угольщиков фактически альтернативы нет, и на запад все равно они вынуждены будут везти, так как увеличить отгрузки на восток невозможно. Вопрос только в том, каким образом и на какой срок будет оформлена скидка. Краткосрочная скидка не даст возможности грузоотправителям эффективно использовать ее для наращивания объемов отгрузок, минимальный срок должен, по мнению господина Бурмистрова, составлять не менее полугода. Также важно, как будут закреплены гарантии по объемам, особенно если с одной станции отгружают несколько компаний, говорит эксперт.

Собеседник “Ъ” в отрасли приветствует готовность ОАО РЖД предоставить скидку, говоря, однако, что вопрос о гарантированных объемах прямо зависит от ее размера и его еще нужно посчитать. Другой собеседник “Ъ” говорит, что предлагаемая скидка не компенсирует потерь угольщиков, как, впрочем, и скидка в 12,8%. Он уточняет, что ОАО РЖД считает нужным ввести эту скидку только на время ремонтных окон, то есть фактически до декабря. Однако, говорит он, скидка могла бы устроить угольщиков, если бы при этом был улучшен пропуск в восточном направлении, а именно введено правило, при котором на каждый направленный на запад поезд один бы пропускался и на восток. Фактически, говорит он, такое правило уже существует в Кузбассе и на Красноярской железной дороге, но введение его в общую практику на основании соглашений могло бы существенно улучшить ситуацию. Хорошим подспорьем, говорит он, было бы введение твердых ниток графика как минимум при поставках на запад, что ускорило бы оборот вагона и снизило тем самым вагонную составляющую. Также важно, чтобы скидку получили не только кузбасские поставщики, но и компании, использующие Красноярскую железную дорогу, тоже отгружающие на запад, например «Русский уголь», «Коулстар» и т. п.

Наталья Скорлыгина