Деньги «ушли» из банковской ячейки

Из ячейки Транскапиталбанка исчезли 45 млн руб. О краже в полицию заявил столичный бизнесмен. По данным РБК, инцидент произошел в отделении на Воронцовской улице. Клиент кредитной организации пояснил, что в конце прошлого года разместил в ячейке $700 тыс. 9 сентября он пришел забрать их, но не смог открыть замок ключом. После этого клиент вызвал сотрудника банка, ячейку вскрыли, но она оказалась пуста. Куда делись деньги? И может ли клиент банка требовать их обратно?

Хранение в ячейке — одна из самых незащищенных банковских услуг, говорят эксперты по безопасности. Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин объяснил, как действуют злоумышленники: «У клиента могут украсть паспорт и подобрать похожего человека. Банк же проверяет не отпечатки пальцев, а документ, удостоверяющий личность. С учетом совершенствования технических средств и защиты паспорт, в отличие от доверенности, уже практически не подделывают. Скорее всего, банк по своим внутренним регламентам должен будет перезвонить клиенту, уточнить, выдавалась ли доверенность и так далее. Но здесь тоже есть свои хитрости. Например, иногда используются так называемые хакерские сим-карты, которые могут подделать номер телефона клиента банка. Соответственно, сотрудник, желающий уточнить данные, попадет на сообщника злоумышленников, явившихся в кредитную организацию с доверенностью — она используется чаще всего».

В Транскапиталбанке комментировать происшествие отказались. Как правило, кредитные организации в подобных случаях вообще не спешат признавать факт хищения. Тем более, что о содержимом ячеек известно только самому клиенту. Не исключено, что никаких миллионов в ячейке вовсе не было, отметила вице-президент Ланта-банка Олеся Лухтай: «Обычно в кредитных организациях контроль выстроен следующим образом: несколько человек имеют доступ к ячейке, они расписываются или заходят в помещение с помощью электронного ключа, не может быть такого, что кто-то взял ключ и пошел в ячейку. Больше вопросов здесь вызывает система защиты и контроля самого банка. Обычно в хранилище клиента провожает сотрудник охраны ЧОП или кредитной организации, но что закладывается в ячейки, сотрудник никогда не видит. Поэтому нельзя сказать точно, лежали ли там 45 млн или нет. Может быть, клиент уже посещал хранилище и забрал деньги, а, может быть, там их изначально не было, потому что опись ячейки не ведется. Наверняка у них ведется видео- и фотофиксация, которая покажет, кто посещал помещение. Но доказать, что там было именно 45 млн, если не было описи, фактически невозможно».

Юристы предупреждают, что хранить деньги или фамильные бриллианты в банковской ячейке лучше с составлением описи. В противном случае клиенту придется доказывать, что эти ценности у него вообще были. А банкиры потребуют раскрыть источники происхождения средств, уточнил адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Андрей Саунин: «Главное — разобраться, на каком основании денежные средства были помещены в банк, то есть это будет или договор аренды банковской ячейки, или договор хранения. Здесь, скорее всего, был первый вариант, что подразумевает отсутствие ответственности у банка за пропажу каких-либо ценностей. Пользователь имеет право обратиться в правоохранительные органы и доказать, что эти деньги лежали в ячейке. Это могут быть подтверждающие документы — кассовые ордера, расписки, договоры или платежные поручения».

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Жертвами похитителей становятся и клиенты даже самых крупных банков. Весной этого года сообщалось о краже 28 млн руб. из ячеек в отделении банка ВТБ. А в прошлом году в ялтинском банке «Рублев» ценности пропали сразу из 22 сейфов. Сумма ущерба оценивалась в 100 млн руб.

Светлана Белова