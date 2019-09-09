Рынок коммерческой недвижимости ожидает рост

Специалисты КОМОССТРОЙ® отмечают высокую востребованность торговых площадей на первых этажах новостроек.

Марьяна Сыченкова, начальник Финансового департамента КОМОССТРОЙ®

В целом, несмотря на все разговоры о том, что рынок коммерческой недвижимости в Ижевске уменьшается, мы склонны оценивать его скорее оптимистично.

В последние годы наблюдается активное расширение торговых площадей. Удмуртия по этому показателю вообще один из лидеров не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом в стране. На тысячу жителей у нас приходится 1 283 кв. м коммерческих площадей. Это показатель уровня крупных городов-миллионников.

2018 год в Ижевске был ознаменован интервенцией крупных федеральных сетей – «Магнит» и «Перекресток». Они сегодня лидеры по количеству торговых точек, и есть предположение, что это расширение еще продолжится. Сейчас возвращается мода на сегмент «магазин у дома». Это эволюционно правильно – продавцы всегда стремятся быть ближе к потребителю своей продукции. Поэтому во всех наших новостройках мы традиционно закладываем коммерческие помещения на первых этажах, и на сегодняшний день видим, что они активно продаются.

Один из показателей, по которому можно судить о деловой активности в регионе – это востребованность и трафик авиаперелетов. Мы наблюдаем, что количество рейсов Москва – Ижевск увеличилось, и они все заполнены. Это происходит, в том числе, благодаря активной позиции республиканских и городских властей, многие предприниматели из других регионов сейчас рассматривают возможность открытия своих офисов в Ижевске. А это значит, что при благоприятной экономической обстановке, в скором времени может возрасти спрос на гостиничные и офисные помещения небольшого формата.

Фото: КОМОССТРОЙ

Анна Злобина, начальник планово-экономического отдела финансового департамента КОМОССТРОЙ®

Сейчас оформилось несколько новых интересных и перспективных сегментов коммерческой недвижимости. Например, помещения под «услуги для здоровья» –медицинские центры, стоматологические клиники, фитнес-клубы. На этом рынке появляются крупные сетевые игроки, и мы думаем, что он будет только расти.

Отдельным направлением потребителей коммерческой недвижимости всегда являлись банки. В определенный момент были разговоры о том, что банки уходят в «цифру», и будут отказываться от физического присутствия в регионах. Но мы видим, что этого не происходит, наоборот, они рассматривают для себя возможность неожиданных коллабораций – в помещениях рядом с McDonald’s, сетевыми магазинами, кофейнями.

В целом, если говорить о торговой недвижимости, в Ижевске мы отмечаем достаточно высокую активность. Торговые центры заполнены, за редкими исключениями, которые связаны с непродуманной маркетинговой политикой.

В этом году на ижевский рынок пришел крупный федеральный игрок - сеть «Леруа Мерлен». И было опасение, что местные строительные центры и гипермаркеты могут ощутить снижение потока. По факту же количество арендаторов в них не снизилось. Наоборот, появление нового крупного игрока только подстегнуло рынок.