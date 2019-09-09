Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Роскачество провело исследование сухих завтраков 18 торговых марок. В шоколадных шариках пяти производителей («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik) был превышен уровень токсина под названием «охратоксин А». Безопасной и качественной признали продукцию 12 торговых марок. Сухие завтраки двух компаний — Globus (Россия) и Schr (Германия) — соответствовали не только требованиям к безопасности и качеству, но и стандартам Роскачества.

Эксперты проверяли сухие завтраки стоимостью от 12 до 186 руб. за 100 г. Продукция 17 торговых марок произведена в России, один бренд был из Германии. Товары исследовали по 222 показателям качества и безопасности.

Роскачество отмечает, что «охратоксин А» выявлен впервые за четыре года исследований. Это наиболее вредный токсин из всех трех разновидностей охратоксинов (А, В и С). «Охратоксин А» вырабатывается несколькими видами грибков (Aspergillus и Penicillium). Токсин негативно влияет на почки (может вызвать атрофию канальцев и интерстициальный фиброз). По техрегламенту содержание «охратоксина А» не должно превышать 0,005 мг/кг. В шариках «Дансония» содержание токсина достигало 0,0165, «О’Кей» — 0,0144, Nesquik — 0,0098, «Лента» — 0,0075, «ВкусВилл» — 0,0073.

По данным Роскачества, в 15 сухих завтраках превышено количество сахарозы. Сахар не использует только компания Mamori, чьи снеки сделаны на меду. По массовой доле соли стандарту Роскачества соответствует продукция девяти торговых марок («ВкусВилл», «Коровка», «Кузя Лакомкин», «Ого!», «Хороший день», Globus, Nesquik, Schr, Spar). В двух случаях зафиксированы несовпадения по энергетической ценности, массовой доле белка и массовой доле жира. Шесть торговых марок представили недостоверную информацию по содержанию белка и жира. Еще у одного сухого завтрака не совпал с фактическим показатель массовой доли жира.

Во всех проверенных шоколадных шариках не обнаружили трансжиров и ГМО. Также эксперты не выявили патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы) и бактерий группы кишечной палочки (стафилококков и колиформ). Не заявленных в маркировке консервантов и красителей в завтраках тоже не нашли.