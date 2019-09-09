ХЦ устроит распродажу

Высокая кредитная нагрузка и устаревший формат вынуждают крупную сеть одежных универмагов ХЦ распродавать недвижимость. Компания выставила на продажу более 100 тыс. кв. м площадей в Москве, включая свои крупнейшие торговые центры «Лейпциг» и «Сокольники». Только эти объекты оцениваются в сумму до 5 млрд руб., но активы могут потребовать реконцепции и точечной ротации арендаторов.

Развивающая универмаги по продаже одежды, обуви и аксессуаров компания «Холдинг-Центр» избавляется от магазинов в Москве, рассказали “Ъ” четыре источника на рынке недвижимости. Член совета директоров JLL Наталия Тишендорф говорит, что компания продает торговые центры «Лейпциг» на юго-западе общей площадью 54 тыс. кв. м, «Сокольники» на востоке (24 тыс. кв. м), «Рублевский» на западе (13 тыс. кв. м) и «Будапешт» на юго-востоке (10 тыс. кв. м).

Другой источник “Ъ” добавляет, что на продажу также выставлены небольшие торговые площади: объект площадью 1,7 тыс. кв. м на Дмитровском шоссе, где когда-то располагался магазин ХЦ, а также здание на Трифоновской улице площадью 1,2 тыс. кв. м, где ХЦ по-прежнему работает. По его словам, компания продает и более ликвидные площади, например на улице Бакинских Комиссаров (6,2 тыс. кв. м), где сеть рассчитывает оставить ХЦ, сократив площадь магазина на 2 тыс. кв. м. Таким образом, всего «Холдинг-Центр» ищет покупателей на свыше 100 тыс. кв. м недвижимости в Москве. В «Холдинг-Центре» не ответили на вопросы “Ъ”.

ЗАО «Холдинг-Центр» — один из старейших московских ритейлеров, развивающих универмаги. Основным владельцем с долей 93,67% в ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс» указан Валерий Чирков. В 2018 году компания получила 6,9 млрд руб. выручки и 35 млн руб. чистой прибыли. В первом квартале 2019 года выручка была 1,5 млрд руб., чистый убыток — 108 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). По собственным данным, сейчас ХЦ управляет 24 магазинами в Москве и еще пятью — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В 2012 году только в Москве работало 60 магазинов ХЦ. Среди брендов — Baldessarini, Emporio Armani, Escada, Lacoste и пр. Сеть также развивала кафе и продуктовые супермаркеты, но затем отказалась от этих форматов.

По оценке директора практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саяна Цыренова, свои крупнейшие объекты — «Сокольники» и «Лейпциг» — «Холдинг-Центр» может продать в целом за 4–4,5 млрд руб. без учета НДС. Наталия Тишендорф считает, что все четыре торговых центра представляют интерес для инвесторов, это востребованные комплексы районного и окружного масштаба в пешей доступности от метро и с высоким трафиком. Но некоторые активы требуют дополнительной реконцепции и точечной ротации арендаторов, указывает она.

Часть торговых центров ХЦ приобрела у ВТБ в 2012 году. Предполагалось, что компания продаст банку «Лейпциг», а на вырученные средства купит минимум два объекта, в том числе «Сокольники». Но, уточняет один из источников “Ъ”, в итоге «Холдинг-Центр» приобрел объекты на заемные средства, что создало высокий уровень кредитной нагрузки, и, «очевидно, компания не справилась с обслуживанием долга». Директор отдела торговой недвижимости CBRE Марина Малахатько полагает, что существующий формат ХЦ устарел и, возможно, сети стоит провести ребрендинг в ближайшие несколько лет, чтобы остаться на рынке, не так давно ХЦ завершила договор с ТЦ «Афимолл» в «Москва-Сити», так как рост товарооборота не оправдал ожиданий.

Концепция ХЦ уже не работает: средний чек в магазинах сети не превышает 10 тыс. руб., соглашается один из основателей маркетплейса Oskelly Заира Келигова. Госпожа Малахатько считает, что компании требуется уменьшить торговые площади магазинов, как это сделал «Стокманн», а также начать развитие собственных монобрендовых корнеров. Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России не растут. По данным Fashion Consulting Group, в 2018 году оборот всего рынка остался на уровне 2,36 трлн руб. В 2015–2016 годах показатель был 2,2 трлн руб.

Елизавета Макарова, Никита Щуренков