В Казани на двух участках из-за вбросов остановили голосование — «Справедливая Россия»

В Казани на УИК № 425 и № 426 (расположены в одной школе) остановили голосование на выборах в Госсовет Татарстана из-за выявленных вбросов и вызвали полицию. Одну из урн опечатали, сообщил «Ъ-Казань» член ЦИК республики от «Справедливой России» Эрик Куралов. Вбросы, по его словам, зафиксировала кандидат партии Виктория Тимербулатова.

Кроме того, справороссы распространили видеозапись, где зафиксирован вброс бюллетеней, по их данным, на УИК № 262. Об этом же сообщают в штабе КПРФ.

По данным штаба «Справедливой России», на УИК № 310 «девушку поймали за руку, когда хотела вбросить стопку бюллетеней» — ее увезли в полицию.

Жалобу на вброс на УИК № 309 написал кандидат КПРФ Сергей Виноградов. «Сотрудники правоохранительных органов увезли вбросившего бюллетени в отдел полиции для составления протокола. Члены УИК факт вброса не отрицают, но опечатывать урну отказываются»,— говорится в группе коммунистов «Красный контроль».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”