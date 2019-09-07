8 сентября исполняется 66 лет председателю координационного совета ПАО «Акрон» Вячеславу Кантору

Его поздравляет народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков:

— Дорогой Вячеслав Владимирович! Рад возможности от всего сердца не только лично, но и через уважаемую газету «Коммерсантъ» поздравить Вас с днем рождения. Вы не только неординарны во всех своих замыслах и успешны во всех начинаниях, но и никогда не забываете о главном — человеческом измерении любого дела. Отсюда такое внимание и сердечное участие во всем, что касается темы Холокоста и судьбы еврейского народа, отсюда идеи и целая философия сохранения мира во всем мире и обеспечения достойного уровня жизни людей, отсюда работа в Европейском совете по толерантности и примирению — именно этого сегодня так не хватает в мире. Я глубоко уважаю Вас, дорогой Вячеслав Владимирович, и искренне желаю Вам здоровья и сил для осуществления Ваших грандиозных планов. Дружески Ваш, Владимир Спиваков.

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