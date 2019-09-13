Что покажет фестиваль Earlymusic

Баттл академического исполнительства с аутентичным, глубокое европейское Средневековье в столкновении с пестрым русским барокко, исторически достоверная хореография и полномасштабная постановка оперы Люлли: санкт-петербургский фестиваль Earlymusic по-прежнему заботится не только о раритетности репертуара, но и о заманчивой необычности его подачи. Самые важные сюжеты XXII фестиваля — просветительско-образовательная лабораторная работа, а также творчество Баха в непривычных ракурсах

Открытие: Кристиан Тецлафф и Андрей Решетин

Как лучше слушать скрипичного Баха — на жильных струнах, с барочным смычком и в исторически информированной манере или же на привычный и традиционный академический лад? Можно теоретизировать и спорить, а можно поставить наглядный практический эксперимент. Как и делает фестиваль: на его открытии великая баховская Чакона прозвучит в исполнении сначала знаменитого скрипача Кристиана Тецлаффа, а затем — худрука Earlymusic Андрея Решетина. Состязание подытожат хореографические миниатюры на музыку танцев из ре-минорной партиты в исполнении «Санкт-Петербургского балета Анджолини».

Государственная академическая капелла, 14 сентября, 19.00

«Рождество Богородицы»

Собственный оркестр у фестиваля есть, собственный балетный коллектив тоже, но вот собственного хора жизненно не хватает. Теперь он появляется. Его отчетно-лабораторный концерт в Феодоровском соборе под руководством легенды британского аутентизма Эндрю Пэрротта — с одной стороны, workshop, с другой же — возможность послушать в качественном исполнении невероятную программу, какой на наших сценах днем с огнем не сыщешь. Музыка Гильдегарды Бингенской (XII век), испанские «Кантиги Святой Марии», полифонисты английского Ренессанса и тут же отечественное барокко от Алексея Михайловича до Елизаветы Петровны.

Феодоровский собор, 23 сентября, 19.00

«Истоки Баха»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Французский ансамбль Masques, назвавший свою программу «Истоки Баха», занимается в основном той музыкой, которую наверняка хорошо знали (а то и играли) Бах-дед, Бах-отец да и сам юный Иоганн Себастьян,— немецко-австрийским репертуаром XVII — начала XVIII века. Среди композиторов этого вечера есть большие имена: капельмейстер венского двора Иоганн Генрих Шмельцер, трудившиеся в барочном Зальцбурге Георг Муффат и Генрих Игнац Бибер, Иоганн Розенмюллер, пробившийся в музыканты венецианской Капеллы св. Марка. Но есть и Романус Вайхляйн — феноменальный автор, заново открытый именно музыкантами Masques.

Государственная академическая капелла, 1 октября, 19.00

«Музыка барочного Рима»

Уроженка Ивисы Лина Тур Бонет прежде в каких только барочных оркестрах не играла первую скрипку — Les Arts Florissants, Concerto Koeln, Les Musiciens du Louvre, Il Complesso Barocco и так далее. На самом деле как солистка она выступает с самой разной музыкой вплоть до новейших композиторов, но регулярно возвращается к старинному репертуару, в том числе и с собственным ансамблем MUSIca ALcheMIca. В программе их петербургского концерта — Арканджело Корелли, человек, задавший стандарты скрипичной виртуозности всему доклассическому XVIII веку, и его краеугольное произведение — 12 сонат op. 5.

Меншиковский дворец, 2 октября, 19.00

«Атис. Опера для короля»

В 1986 году Уильям Кристи и его соратники поразили оперный мир постановкой «Атиса» Жан-Батиста Люлли, где все было так, как при Людовике XIV: не только музыка, но и жесты, танцы, костюмы, парики, смотревшиеся в совокупности открытием Атлантиды. Обожаемую «королем-солнцем» лирическую трагедию о фракийце Атисе, которого, на его беду, полюбила ревнивая богиня Кибела, в Петербурге теперь тоже исполнят на аутентичный лад. Художественное руководство одним из самых амбициозных проектов Earlymusic поручено французу Тьерри Пето, признанному специалисту по старинному театру и исторически информированному сцендействию.

Эрмитажный театр, 8 и 9 октября, 19.00

Полная программа и расписание показов на сайте фестиваля