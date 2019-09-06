Школьные годы тяжелые

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о нападениях молодежи на людей в Нижнем Новгороде. Разбирательство касается подростков, которые угоняли машины, обворовывали магазины и дрались с жителями микрорайона Мещерское озеро, и молодежи, которая решила наказать хулиганов. В полиции сообщили, что неформальный лидер группировки привлечен к уголовной ответственности, остальные участники конфликта поставлены на учет, родители заплатили за них административные штрафы.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Нижегородской области проверить сообщения телеканала РЕН ТВ о группе подростков, нападающих на граждан. «­Автором сюжета отмечается их причастность к совершению ряда хулиганских действий, а также угонам автомобилей и грабежам», — говорится в заявлении ведомства. Господин Бастрыкин потребовал дать правовую оценку действиям героев сюжета и запросить материалы проверок полиции по этому поводу. Контролировать проверку приказано главе регионального управления СК РФ Андрею Виноградову.

Сюжет телекомпании «Жестокую банду нижегородских АУЕ-­подростков (АУЕ, «Арестантский уклад един» — слоган молодежной субкультуры, прославляющей воровскую романтику) наказали сверстники» от 6 августа рассказывает о событиях в Нижнем Новгороде в июле этого года, когда группа школьников конфликтовала с жителями микрорайона Мещерское озеро и прохожими. Тогда в полицию поступило шесть заявлений от потерпевших о нападениях.

Подростки воровали продукты в магазине на улице Есенина, продавец сделал им замечание и лидер группы разбил мужчине губу. Позже заявление в полицию подала супруга потерпевшего, но он отказался от медицинского освидетельствования. В итоге 16-летнего зачинщика привлекли к административной ответственности за нанесение побоев, за остальных детей штрафы заплатили родители.

Вторым эпизодом стало нападение на 33-летнего мужчину, которому, как рассказывалось в сюжете, из травматического оружия прострелили бедро. Однако по результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что потерпевший получил царапину, и в возбуждении уголовного дела о нападении на него в итоге отказали, сообщили “Ъ-Приволжью” в ­полиции.

Третьим эпизодом стал конфликт местного жителя с подростками на улице Есенина. Нетрезвый потерпевший возвращался домой поздно вечером и во дворе дома стал ругаться с несколькими школьниками. Подростки разбили мужчине голову, и он потерял сознание.

Потерпевший заявил, что получил ранение в голову из травматического оружия, но врачи в травмпункте не обнаружили характерного ранения и констатировали ушибы. Мужчина отказался писать заявление в полицию. При этом в предъявленных ему фотографиях «мещерской банды» никого из участников он не опознал и признался, что оружия не видел.

Пока полиция разбиралась в происходящем, малолетних хулиганов нашла группа сверстников и самостоятельно «наказала» лидеров (см. “Ъ-Приволжье” от 26 июля). Народные мстители избили подростков и сняли видеоролик, на котором самый старший из группировки извинялся и признавался в стрельбе по людям из травматического пистолета. По данным “Ъ-Приволжья”, «разобрались» народные мстители и с одной девушкой, близкой к группировке. Якобы ее увезли на машине в неизвестном направлении, разбили лицо, затем отпустили. По этому поводу в полиции идет проверка на предмет нанесения побоев несовершеннолетней, возможность возбуждения дела по факту похищения человека пока не рассматривается.

Собеседники в областном управлении МВД рассказали, что подростки, оказавшиеся жителями Канавинского, Ленинского и Автозаводского районов, сейчас состоят на учете, с ними провели профилактическую работу и подвергли административному наказанию родителей. 16-­летний «предводитель» группировки из Ленинского района, неоднократно привлекавшийся за хулиганство, оказался в тюрьме. Ранее у него был условный срок за угон автомобиля, который теперь заменили на два года и два месяца лишения свободы.

Материалы, собранные полицейскими, направлены в региональное управление СК РФ для оценки.

Владимир Зубарев