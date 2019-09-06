Маршрут в законе

Нижегородские чиновники хотят, чтобы частные перевозчики в обязательном порядке предоставляли информацию о работе транспортных средств на маршрутах в Центральную диспетчерскую службу города.­Таким способом мэрия надеется в одном месте собрать информацию о работе всего городского общественного транспорта, чтобы контролировать его и не допускать сбоев и нарушений. Депутаты предлагают законодательно закрепить требования к формированию расписания движения общественного транспорта. По их мнению, это поможет в суде доказать вину перевозчика, допустившего перебои в движении автобусов по маршруту, и затем отстранить его от работы за неоднократные ­нарушения.



Администрация Нижнего Новгорода предлагает законодательно закрепить обязанность частных перевозчиков в ежедневном режиме передавать в МКУ «Центральная диспетчерская служба» (ЦДС) информацию о том, сколько автобусов в течение дня выведено на линию, с каким интервалом они двигаются по маршруту. Об этом и.о. заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам, директор департамента транспорта Елена Лекомцева заявила в ходе рабочего совещания с депутатами областного законодательного собрания, городской думы, представителями профильных ведомств и ­предприятий.

По ее словам, в настоящее время не все перевозчики предоставляют эту информацию в ЦДС, так как делается это в добровольном порядке. В результате у диспетчерской службы нет полной картины, сколько частных транспортных средств вышло на линии, с каким интервалом они двигаются по маршруту и соблюдают ли расписание движения. В случае, если перевозчики будут в обязательном порядке предоставлять полную информацию в ЦДС, появится возможность в оперативном режиме управлять ситуацией на дорогах, контролировать ее и применять меры воздействия к частным перевозчикам в случае нарушений.

В настоящее время в мэрии заканчивается разработка расписания движения всего городского транспорта, в котором будет синхронизирована работа муниципального и частного. Предполагается, что в графике, который доведут до каждого перевозчика, будет отражен интервал движения между всеми остановками. В рамках контроля над его соблюдением будут фиксироваться отклонения от графика. После того, как будет набрана критическая масса замечаний в отношении перевозчика, администрация города сможет начать претензионную работу в суде. В результате перевозчика могут лишить права работать на маршруте. «Перед нами не стоит задача убрать того или иного перевозчика с маршрута. Наша задача — добиться того, чтобы они соблюдали расписание. Пока же у перевозчиков на уровне персонала нет понимания, зачем это нужно, и ответственности за соблюдение этих требований»,— отметила Елена Лекомцева.

Председатель ­комитета законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков заявил о необходимости на законодательном уровне специальным нормативным актом закрепить понятие «расписание движения общественного транспорта» и четко обозначить, что именно оно должно в себя включать. «На сегодня нет единого понятия расписания движения. Время, за которое автобус должен доехать из пункта А в пункт Б, тоже можно назвать расписанием. В результате, выходя в суд с претензией к перевозчику, администрации сложно доказать, что же именно он нарушил. Необходим документ, который бы четко устанавливал, что расписание — это не просто время движения от одной точки до другой, в нем должны быть и требования, предъявляемые к времени прохождения разных отрезков внутри всего маршрута. В случае нарушения этих пунктов будет легче применять какие-либо санкции к перевозчикам», — уверен ­депутат.

Директор ООО «СитиКард» Юрий Рябиков также считает, что узаконенное понятие расписания движения и налаженный контроль над его исполнением помогут решить проблему с гонками водителей маршрутных такси, которые они устраивают в борьбе за пассажиров. Также, по словам предпринимателя, это поможет избавиться от ситуаций, когда водители-частники подолгу стоят на остановках, собирая пассажиров, и создают преграды для нормальной работы муниципального транспорта. «Поэтому первое, что нужно сделать, — узаконить расписание. Далее на основании данных, полученных в ЦДС, можно отследить его исполнение. И все, дальше уже санкции. И никто не будет по пять минут на одной остановке стоять, так как ему за это время нужно будет уже до следующей доехать», — подытожил Юрий Рябиков.

Первые предложения по тому, как и каким нормативным актом могут быть закреплены требования к расписанию движения общественного транспорта, должны поступить от администрации Нижнего Новгорода в региональное заксобрание до середины сентября. «В дальнейшем может быть разработан единый нормативный документ для всех муниципальных образований Нижегородской области», — считает Владимир ­Солдатенков.

Андрей Репин