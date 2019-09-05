В конкурсную массу бывшего застройщика ЖК «Европа-Сити» вернут 26,9 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительной сделку по поставке товара между ООО «Гринвуд» и ООО «Ф-Кор». Согласно решению суда «Ф-Кор» надлежит возвратить «Гринвуду» 26,9 млн руб.

ООО «Гринвуд» с 2013 по 2014 год планировало построить в Краснодаре три девятиэтажных и четыре семиэтажных дома бизнес-класса в микрорайоне «Европа-Сити» (рядом с ЖК «Немецкая деревня»). Партнером выступало ООО «Центр-Актив». В 2014 году ООО «Гринвуд» вышло из проекта, права требования на недвижимость перешли к «Центр-Активу». 23 августа 2017 года в отношении ООО «Гринвуд» было введена процедура наблюдения по иску банка «Клиентский», предъявившего обществу требования в размере 418,7 млн руб. основного долга и 46,5 млн руб. пени. В январе 2018 года «Гринвуд» был признан банкротом.

Дмитрий Михеенко