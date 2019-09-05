С родственников жертв требовали деньги за информацию об убийцах

Саратовская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении так называемой банды киллеров. Следствие считает, что четверо обвиняемых с 2015 года занимались подготовкой и организацией заказных убийств, жертвами которых стали четыре человека. Кроме того, следствие считает фигурантов причастными к мошенничеству: попыткам продать родственникам своих жертв информацию об убийствах. Один из подследственных покончил с собой вскоре после задержания. Признает свою причастность к преступлениям только предполагаемый исполнитель убийств.

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о серии заказных убийств, совершенных в Саратове с 2015-го до конца 2017 года.

Перед судом предстанут сотрудники и учредители охранных организаций ООО ЧОО «Гранит-Защита», ООО «Гранит-С» и ООО ЧОО «Гранд-Защита» Михаил Силенко, Алексей Клусов и Юлия Быстрова. Обвинение предъявлено по ч. ч. 1, 2 ст. 209 (создание и участие в банде), ч. 3 ст. 222 (приобретение, хранение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 222.1 (приобретение взрывных веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 223 (изготовление и переделка огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 3 ст. 223.1 (изготовление взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийства), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), п.п. «а», «б» «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) УК РФ.

Следствие считает, что целью банды были убийства граждан и получение от их родственников средств за информацию о тех, кто якобы совершил преступления. За эти сведения предполагаемые преступники, как считает следствие, требовали от 2 до 5 млн руб.

Михаил Силенко, Алексей Клусов и Юлия Быстрова, как считает следствие, могут быть причастны к нескольким убийствам, считавшимся до последнего времени не раскрытыми. В октябре 2015 года на окраине Волжского района Саратова на улице Братьев Никитиных из огнестрельного оружия был убит бывший сотрудник прокуратуры Ленинского района Саратова 31-летний предприниматель Максим Стадник. Следствие считает, что причина убийства — долг бизнесмена. В июле 2016 года в одном из гаражей Ленинского района были расстреляны члены одного из байкерских клубов Саратова Дмитрий и Елена Тарасовы. В октябре 2017 года на улице Зоологической Саратова был убит 55-летний учредитель строительной компании ООО «Возрождение КДМ» Джейхун Джафаров.

Также следствие считает, что злоумышленники пытались продать родственникам потерпевших сведения об организаторах убийств. Так, близким господина Джафарова неизвестные предлагали рассказать, кто убил их родственника. Передача информации должна была состояться вечером 21 марта неподалеку от села Красный Яр в Энгельсском районе. Однако вместо родственников предпринимателя на место встречи прибыли сотрудники полиции Росгвардии. Информаторов на заявленном месте не было. Силовики нашли там ноутбук. Когда они попытались приблизиться к нему, произошел хлопок, сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии получили серьезные ранения ног.

Через два дня после происшествия группу задержали по подозрению в покушении на жизнь сотрудников полиции.

Почти сразу предполагаемый организатор, учредитель охранных предприятий Роман Силенко сознался в серии заказных убийств.

Позже он заявил, что дал показания под давлением и отказался от них, а 6 апреля его нашли мертвым в камере следственного изолятора. При нем была найдена предсмертная записка, в которой он брал всю вину за совершенные преступления на себя.

Исполнителем убийств следствие считает сотрудника охранных организаций, бывшего участника боевых действий на Северном Кавказе Алексея Клусова. Он единственный признал вину во вменяемых группе преступлениях.

По данным следствия, материалы уголовного дела насчитывают свыше 80 томов. Адвокаты не комментируют уголовное дело, отмечая, что озвучат свою позицию в ходе судебного следствия.

Сергей Петунин, Саратов