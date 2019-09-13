Расписание недели

выставка
Мастерская художника. К 45-летию Бульдозерной выставки
Галереи «Беляево» и «На Каширке» 13 сентября — 20 октября
Выставка-фантазия кураторов Виталия Пацюкова и Юлии Балдиной к некруглому юбилею легендарной выставки 1974 года заставит каждого зрителя влезть в шкуру подпольного художника, впервые отважившегося выйти из тени своей мастерской на белый свет — к публике, что обернулось встречей не столько со зрителями, сколько с бульдозерами. Мастерская художника как хрупкая башня из слоновой кости — со времен квартирных выставок неофициального искусства, известных по архивным фотографиям и мемуарам, до наших дней, запечатленных в фотографиях хроникера московской художественной жизни Рауля Скрылева.
ярмарка
Rassvet Book Fair
Завод «Рассвет» 14–15 сентября
Новый двухдневный фестиваль, организованный фондом InLiberty и премией «Просветитель». В программе — большая книжная ярмарка с акцентом на интеллектуальную литературу, небольшая секция зинов и прочей DIY-продукции, фудкорт, а также лекционная программа с подчеркнуто ироничным названием «Есть ли жизнь на Марсе?» Известные физики, биологи, политологи, историки, экономисты и поэты отвечают на самые банальные вопросы, которые будто бы немного стыдно задавать. Среди них: «Надо ли бояться роботов?», «Где логика?», «Зачем нужны стихи?», «Как выиграть в казино?» и проч.
концерт
Т Фестиваль
Новая Третьяковка 14 сентября
Скрипач Даниэль Лозакович в свои 18 лет — уже обладатель контракта с великим и ужасным лейблом Deutsche Grammophon. Помимо ре-минорной баховской партиты со своего дебютного альбома, он сыграет в этот раз в Москве надежный набор виртуозных хитов (Паганини, Изаи, Крейслер) и тем самым откроет программу «Т Фестиваля», главного покамест музыкального события в ряду активностей Новой Третьяковки. В дальнейшем на камерных фестивальных концертах в залах искусства ХХ века можно будет услышать, например, Хиблу Герзмаву, Владимира Спивакова с «Виртуозами Москвы» и Михаила Плетнева.
фестиваль
Русский Вудсток
Парк «Золотой город», село Петропавловское 14 сентября, 12.00
Парк «Золотой город» под Тулой регулярно радуют своими визитами звезды «Дискотек 80-х» вроде Secret Service или Сандры. Информация о том, что в селе Петропавловском Веневского района Тульской области пройдет фестиваль, посвященный 50-летию Woodstock Music & Art Fair, отдает провинциальной экзотикой — и тем не менее это факт. Все попытки организатора оригинального «Вудстока» Майкла Лэнга устроить юбилейные торжества на родине провалились, и теперь праздник рока на родине самовара и пряника формально единственное крупное событие, приуроченное к круглой дате. Да еще и с реальными участниками «Вудстока» 1969 года. На фестивале в 200 км от Москвы сыграют, например, Барри Мелтон из группы Country Joe And The Fish и Эллиот Кан из Sha Na Na — они выйдут на сцену в 15.20. Рядом с их именами на афише фестиваля — Лариса Долина, Линда, «Черный кофе» и пестрый набор молодых музыкантов.
спектакль
Дядя Ваня
Театр наций 15, 16, 17 сентября, 19.00
Художественный руководитель парижского «Одеона» Стефан Брауншвейг читает Чехова глазами современного европейца: для него все определяющим фоном, на котором разыгрываются события в доме Войницких, становится экологическая катастрофа, шире — история человечества, которое само себя вырубает под корень, лишает шансов на выживание. Не меняя чеховский текст, режиссер меняет ракурс — с помощью выдающегося актерского ансамбля, в который входят Евгений Миронов, Надежда Лумпова, Виктор Вержбицкий, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Нина Гуляева. Вместе с недавним «Ивановым» Тимофея Кулябина (где также заняты и Миронов, и Вержбицкий, и Боярская) этот «Дядя Ваня» образует в афише Театра наций своего рода современную чеховскую дилогию.
выставка
«Русский Йорданс». Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России
ГМИИ имени Пушкина 17 сентября — 30 ноября
Московский вариант экспозиции, показанной ранее в Эрмитаже. Ее основу составила живопись и графика из Эрмитажа, самого богатого Йордансом музея России, а также Пушкинского музея, художественных музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Перми и даже Александро-Невской лавры.
выставка
Филип Колберт. Lobster Land
Мультимедиа Арт Музей 18 сентября — 17 ноября
Шотландского модника Филипа Колберта, основателя лейбла The Rodnik Band, художника, музыканта, дизайнера и, главное, светского персонажа, выясняющего отношения со старой английской школой и новым англо-американским поп-артом в озорной живописи, надувной скульптуре и коллекциях «прикольной» одежды, провозгласили «крестником Энди Уорхола». Любимец Леди Гаги и Элтона Джона впервые в Москве с персональной выставкой.
выставка
Владимир Янкилевский. Героический монумент
Мультимедиа Арт Музей 18 сентября — 13 ноября
После хрущевского разгрома манежной выставки 1962 года Владимир Янкилевский (1938–2018), едва ли не самый молодой из ее участников, оказался в андерграунде и за четверть века истории советского художественного подполья сделался одной из крупнейших фигур неофициального искусства. В МАММ попытаются реконструировать выставку «Monument heroique», прошедшую под Парижем в Centre d’art La Base в 1994-м и ставшую этапной в творчестве художника: по чертежам и фотографиям восстановят скульптуру, выросшую из цикла «Люди в ящиках» и собирающую в единое целое все рисунки, гуаши, офорты и коллажи из разных серий Янкилевского.
выставка
Розмари Трокель
Мультимедиа Арт Музей 18 сентября — 24 ноября
Очередная монографическая выставка штутгартского Института связей с зарубежными странами (ifa) посвящена главной феминистке среди немецких художниц, Розмари Трокель. «Рисующая машина», где уникальный мазок «художника-гения» ставится на конвейерное производство, «вязаные картины» и другие иконы современного искусства, давно разуверившегося в примате мужского художественного начала.
фестиваль
Danish Wave
Кинотеатр «Иллюзион» 18–23 сентября
На 11-м фестивале датского кино в «Иллюзионе» покажут пять новейших фильмов с жанровым разбросом от арт-комедии («По доброй воле» Фредерикке Аспек, приз за лучшую режиссуру на ММКФ) до социальной драмы («Сыны Дании» дебютанта Улаа Салима о противостоянии ультраправых и радикальных исламистов в Дании 2025 года). Почетным гостем фестиваля стал лауреат «Оскара» и дважды лауреат каннской «Золотой пальмовой ветви», классик датского кино Билле Аугуст — он лично представит и свой последний фильм, ретродраму «Счастливчик Пер», и специальный показ своего самого известного фильма «Пелле-завоеватель» (1987).
выставка
Гарри Бенсон. The Beatles и не только
Центр фотографии имени братьев Люмьер 19 сентября — 19 января
В декабре шотландцу Гарри Бенсону, знаменитому фотографу знаменитостей, исполняется 90 лет, и он вполне мог бы отпраздновать юбилей в Москве — на своей первой российской ретроспективе. В центре выставки — фотографии The Beatles, которых Бенсон снимал в середине 1960-х. Сотрудничество с группой оказалось взаимовыгодным: говорят, бенсоновская «Битва подушками» и другие иконные снимки весьма способствовали мировой эпидемии битломании, а работа с битлами помогла в головокружительной карьере фотографа в США, где он снял всех президентов — от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы. Мухаммед Али, Арнольд Шварценеггер, Элизабет Тейлор, Майкл Джексон, обложки Life, Time и Vanity Fair.
опера
Похождения повесы
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 19, 21, 23, 25 сентября, 19.00
Оперу Стравинского, в написании либретто которой принимал участие У.Х. Оден, очень любит современная оперная режиссура — «Похождения повесы» ставили и Селларс, и Варликовский, и Лепаж (а еще раньше — Баланчин и Бергман). История провинциала, который становится жертвой дьявольского искушения, хорошо транспонируется в любую эпоху — недаром и сам сюжет оперы изначально позаимствован у XVIII века, из гравюр Хогарта. Один из главных иллюзионистов и мастеров феерии современной сцены — Саймон Макберни — переносит действие во времена инстаграма, когда искушению даже не обязательно быть хоть сколько-нибудь реальным. Постановка создавалась как копродукция театра с фестивалем в Экс-ан-Провансе (там премьера состоялась в 2017 году), и это первое появление Макберни в московской афише не в качестве гастролера. В главной роли — прекрасный Богдан Волков, совсем недавно с необыкновенным успехом сыгравший Гвидона в «Сказке о царе Салтане» в парижской постановке Дмитрия Чернякова.
фильм
Рэмбо: Последняя кровь
с 19 сентября
Пятая — и, кажется, действительно последняя — часть приключений ветерана вьетнамской войны, 72-летнего Джона Рэмбо в исполнении 73-летнего Сильвестра Сталлоне. Теперь он живет на ранчо в Аризоне, тихо страдает от посттравматического синдрома и заботится о животных, пока дочь его подруги не пропадает по пути в Мексику. Отправившись на ее поиски, Рэмбо находит пару сотен плохих парней, которым в последний раз показывает свое искусство.
фильм
Однажды в Трубчевске
с 19 сентября
Фильм Ларисы Садиловой из каннского конкурса «Особый взгляд», история из жизни обыкновенных людей, жителей Брянской области: он работает дальнобойщиком, она ездит продавать какое-то свое рукоделие в Москву, в родном Трубчевске они соседи, а за его пределами — любовники. Сказовый зачин в названии обманчив, за ним не последует увлекательного рассказа о каком-то событии, поскольку главным и последним событием русской жизни оказывается победа в войне, закончившейся задолго до рождения героев.
фильм
Воскресенье
с 19 сентября
Фильм Светланы Проскуриной («Случайный вальс», «Перемирие») из конкурсной программы ММКФ, задуманный как экранизация романа Льва Толстого, в котором от Толстого остались имя-отчество главного героя и нравственный пафос большого русского романа. Душевные метания князя Дмитрия Ивановича Нехлюдова Проскурина заменяет протоколированием одного воскресного дня из жизни современного провинциального чиновника Дмитрия Ивановича Терехова (Алексей Вертков), в котором видит героя нашего времени.
фильм
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
с 19 сентября
Заключительная часть трилогии, основанной на серии книг Свена Нурдквиста про старика Петсона и говорящего котенка Финдуса. Финдус любит утром попрыгать на матрасе, а Петсону хочется подольше поспать, поэтому старик предлагает котенку переехать в отдельный собственный домик, о чем впоследствии придется пожалеть обоим.
фильм
Тайна печати дракона
с 19 сентября
Многострадальный интернациональный блокбастер Олега Степченко, продолжение «Вия 3D», самого кассового российского проекта 2014 года, только теперь с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Джейсоном Флемингом и Рутгером Хауэром, удивительными CGI и восточным акцентом в сюжете, необходимым для привлечения китайских сопродюсеров. Хочется верить, что актерский состав фильма обусловлен искренней тоской авторов по лихой эпохе видеосалонов, а не желанием заработать побольше денег в международном прокате.
фильм
Зеровилль
с 19 сентября
«Однажды в… Голливуде» по версии Джеймса Франко: студент факультета архитектуры в 1969 году приезжает в Лос-Анджелес, где его сначала принимают за члена «Семьи» Чарли Мэнсона, а после проводят галопом по съемочным площадкам и вечеринкам, где он знакомится с продюсерами и актрисами, а также осваивает профессию режиссера монтажа. Главную роль в экранизации романа Стива Эриксона сыграл, разумеется, сам Франко — кажется, это его собственные «Восемь с половиной», которые постепенно превращаются в «Бразилию».
фильм
Yesterday
с 19 сентября
Музыкальная мелодрама Дэнни Бойла по сценарию Ричарда Кёртиса о том, как в результате десятисекундного блэкаута из мира исчезли все песни The Beatles. Память об их существовании (а также еще о некоторых пропавших мелочах) в теперь уже альтернативной версии Вселенной сохранил только музыкант-неудачник Джек Малик (Химеш Патель), который стал исполнять хиты ливерпульской четверки, выдавая их за свои. И весь этот магический реализм Бойлу и Кёртису нужен, разумеется, только для того, чтобы рассказать классическую историю любви.
фильм
Между нами музыка
с 19 сентября
До российского проката добрался фильм «Между нами музыка» Терренса Малика, снятый в 2015-м и завершающий трилогию, начатую фильмами «К чуду» и «Рыцарь кубков». 70-летний классик снова проповедует, только на этот раз в формате рок-концерта.
балет
Сны Спящей красавицы
Crocus City Hall 20 сентября, 20.00
В «Крокус-сити» Диана Вишнёва не станцует классическую Аврору. В шоу «Сны спящей красавицы» реальная балерина и ее аватары погрузятся в неугомонное подсознание принцессы, бодрствовавшее все 100 лет, пока тело Авроры расслаблялось в летаргии. Фантасмагоричные сны в 3D сочинили суперпрофи: дизайнер Тобиас Греммлер (работал с Бьорк), художник по костюмам Барт Хесс (одевал Lady Gaga), свет — Лорен Форт, звук — Noisia, хореография — Эдвард Клюг, любимый хореограф российских артистов и директоров театров. В снах принцессу и ее компьютерных двойников осаждает кордебалет призраков, искушений и кошмаров, но и Принц – прекрасный Марейн Радемакер из Национального балета Нидерландов — посещает спящую девушку и в каждом акте танцует с ней адажио. В реале.