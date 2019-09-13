Расписание недели

Фото: из личного архива генерала-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова

выставка

Мастерская художника. К 45-летию Бульдозерной выставки

Галереи «Беляево» и «На Каширке»

Выставка-фантазия кураторов Виталия Пацюкова и Юлии Балдиной к некруглому юбилею легендарной выставки 1974 года заставит каждого зрителя влезть в шкуру подпольного художника, впервые отважившегося выйти из тени своей мастерской на белый свет — к публике, что обернулось встречей не столько со зрителями, сколько с бульдозерами. Мастерская художника как хрупкая башня из слоновой кости — со времен квартирных выставок неофициального искусства, известных по архивным фотографиям и мемуарам, до наших дней, запечатленных в фотографиях хроникера московской художественной жизни Рауля Скрылева.

ярмарка

Rassvet Book Fair

Завод «Рассвет»

Новый двухдневный фестиваль, организованный фондом InLiberty и премией «Просветитель». В программе — большая книжная ярмарка с акцентом на интеллектуальную литературу, небольшая секция зинов и прочей DIY-продукции, фудкорт, а также лекционная программа с подчеркнуто ироничным названием «Есть ли жизнь на Марсе?» Известные физики, биологи, политологи, историки, экономисты и поэты отвечают на самые банальные вопросы, которые будто бы немного стыдно задавать. Среди них: «Надо ли бояться роботов?», «Где логика?», «Зачем нужны стихи?», «Как выиграть в казино?» и проч.

концерт

Т Фестиваль

Новая Третьяковка

Скрипач Даниэль Лозакович в свои 18 лет — уже обладатель контракта с великим и ужасным лейблом Deutsche Grammophon. Помимо ре-минорной баховской партиты со своего дебютного альбома, он сыграет в этот раз в Москве надежный набор виртуозных хитов (Паганини, Изаи, Крейслер) и тем самым откроет программу «Т Фестиваля», главного покамест музыкального события в ряду активностей Новой Третьяковки. В дальнейшем на камерных фестивальных концертах в залах искусства ХХ века можно будет услышать, например, Хиблу Герзмаву, Владимира Спивакова с «Виртуозами Москвы» и Михаила Плетнева.

фестиваль

Русский Вудсток

Парк «Золотой город», село Петропавловское

Парк «Золотой город» под Тулой регулярно радуют своими визитами звезды «Дискотек 80-х» вроде Secret Service или Сандры. Информация о том, что в селе Петропавловском Веневского района Тульской области пройдет фестиваль, посвященный 50-летию Woodstock Music & Art Fair, отдает провинциальной экзотикой — и тем не менее это факт. Все попытки организатора оригинального «Вудстока» Майкла Лэнга устроить юбилейные торжества на родине провалились, и теперь праздник рока на родине самовара и пряника формально единственное крупное событие, приуроченное к круглой дате. Да еще и с реальными участниками «Вудстока» 1969 года. На фестивале в 200 км от Москвы сыграют, например, Барри Мелтон из группы Country Joe And The Fish и Эллиот Кан из Sha Na Na — они выйдут на сцену в 15.20. Рядом с их именами на афише фестиваля — Лариса Долина, Линда, «Черный кофе» и пестрый набор молодых музыкантов.

Фото: Ира Полярная/пресс-служба Театра Наций

спектакль

Дядя Ваня

Театр наций

Художественный руководитель парижского «Одеона» Стефан Брауншвейг читает Чехова глазами современного европейца: для него все определяющим фоном, на котором разыгрываются события в доме Войницких, становится экологическая катастрофа, шире — история человечества, которое само себя вырубает под корень, лишает шансов на выживание. Не меняя чеховский текст, режиссер меняет ракурс — с помощью выдающегося актерского ансамбля, в который входят Евгений Миронов, Надежда Лумпова, Виктор Вержбицкий, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Нина Гуляева. Вместе с недавним «Ивановым» Тимофея Кулябина (где также заняты и Миронов, и Вержбицкий, и Боярская) этот «Дядя Ваня» образует в афише Театра наций своего рода современную чеховскую дилогию.

Фото: Государственный Эрмитаж

выставка

«Русский Йорданс». Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России

ГМИИ имени Пушкина

Московский вариант экспозиции, показанной ранее в Эрмитаже. Ее основу составила живопись и графика из Эрмитажа, самого богатого Йордансом музея России, а также Пушкинского музея, художественных музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Перми и даже Александро-Невской лавры.

Подробнее — Анна Толстова

Фото: Courtesy of Philip Colbert

выставка

Филип Колберт. Lobster Land

Мультимедиа Арт Музей

Шотландского модника Филипа Колберта, основателя лейбла The Rodnik Band, художника, музыканта, дизайнера и, главное, светского персонажа, выясняющего отношения со старой английской школой и новым англо-американским поп-артом в озорной живописи, надувной скульптуре и коллекциях «прикольной» одежды, провозгласили «крестником Энди Уорхола». Любимец Леди Гаги и Элтона Джона впервые в Москве с персональной выставкой.

Фото: Vladimir Yankilevsky / предоставлено пресс-службой MMAM

выставка

Владимир Янкилевский. Героический монумент

Мультимедиа Арт Музей

После хрущевского разгрома манежной выставки 1962 года Владимир Янкилевский (1938–2018), едва ли не самый молодой из ее участников, оказался в андерграунде и за четверть века истории советского художественного подполья сделался одной из крупнейших фигур неофициального искусства. В МАММ попытаются реконструировать выставку «Monument heroique», прошедшую под Парижем в Centre d’art La Base в 1994-м и ставшую этапной в творчестве художника: по чертежам и фотографиям восстановят скульптуру, выросшую из цикла «Люди в ящиках» и собирающую в единое целое все рисунки, гуаши, офорты и коллажи из разных серий Янкилевского.

Фото: © VG Bild-Kunst

выставка

Розмари Трокель

Мультимедиа Арт Музей

Очередная монографическая выставка штутгартского Института связей с зарубежными странами (ifa) посвящена главной феминистке среди немецких художниц, Розмари Трокель. «Рисующая машина», где уникальный мазок «художника-гения» ставится на конвейерное производство, «вязаные картины» и другие иконы современного искусства, давно разуверившегося в примате мужского художественного начала.

Фото: Per Holst Filmproduktion, Svensk Filmindustri (SF) AB

фестиваль

Danish Wave

Кинотеатр «Иллюзион»

На 11-м фестивале датского кино в «Иллюзионе» покажут пять новейших фильмов с жанровым разбросом от арт-комедии («По доброй воле» Фредерикке Аспек, приз за лучшую режиссуру на ММКФ) до социальной драмы («Сыны Дании» дебютанта Улаа Салима о противостоянии ультраправых и радикальных исламистов в Дании 2025 года). Почетным гостем фестиваля стал лауреат «Оскара» и дважды лауреат каннской «Золотой пальмовой ветви», классик датского кино Билле Аугуст — он лично представит и свой последний фильм, ретродраму «Счастливчик Пер», и специальный показ своего самого известного фильма «Пелле-завоеватель» (1987).

Фото: Harry Benson/ Courtesy Staley-Wise Gallery, New York

выставка

Гарри Бенсон. The Beatles и не только

Центр фотографии имени братьев Люмьер

В декабре шотландцу Гарри Бенсону, знаменитому фотографу знаменитостей, исполняется 90 лет, и он вполне мог бы отпраздновать юбилей в Москве — на своей первой российской ретроспективе. В центре выставки — фотографии The Beatles, которых Бенсон снимал в середине 1960-х. Сотрудничество с группой оказалось взаимовыгодным: говорят, бенсоновская «Битва подушками» и другие иконные снимки весьма способствовали мировой эпидемии битломании, а работа с битлами помогла в головокружительной карьере фотографа в США, где он снял всех президентов — от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы. Мухаммед Али, Арнольд Шварценеггер, Элизабет Тейлор, Майкл Джексон, обложки Life, Time и Vanity Fair.

Фото: Pascal Victor/ArtComPress

опера

Похождения повесы

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Оперу Стравинского, в написании либретто которой принимал участие У.Х. Оден, очень любит современная оперная режиссура — «Похождения повесы» ставили и Селларс, и Варликовский, и Лепаж (а еще раньше — Баланчин и Бергман). История провинциала, который становится жертвой дьявольского искушения, хорошо транспонируется в любую эпоху — недаром и сам сюжет оперы изначально позаимствован у XVIII века, из гравюр Хогарта. Один из главных иллюзионистов и мастеров феерии современной сцены — Саймон Макберни — переносит действие во времена инстаграма, когда искушению даже не обязательно быть хоть сколько-нибудь реальным. Постановка создавалась как копродукция театра с фестивалем в Экс-ан-Провансе (там премьера состоялась в 2017 году), и это первое появление Макберни в московской афише не в качестве гастролера. В главной роли — прекрасный Богдан Волков, совсем недавно с необыкновенным успехом сыгравший Гвидона в «Сказке о царе Салтане» в парижской постановке Дмитрия Чернякова.

Фото: Balboa Productions

фильм

Рэмбо: Последняя кровь

Пятая — и, кажется, действительно последняя — часть приключений ветерана вьетнамской войны, 72-летнего Джона Рэмбо в исполнении 73-летнего Сильвестра Сталлоне. Теперь он живет на ранчо в Аризоне, тихо страдает от посттравматического синдрома и заботится о животных, пока дочь его подруги не пропадает по пути в Мексику. Отправившись на ее поиски, Рэмбо находит пару сотен плохих парней, которым в последний раз показывает свое искусство.

фильм

Однажды в Трубчевске

Фильм Ларисы Садиловой из каннского конкурса «Особый взгляд», история из жизни обыкновенных людей, жителей Брянской области: он работает дальнобойщиком, она ездит продавать какое-то свое рукоделие в Москву, в родном Трубчевске они соседи, а за его пределами — любовники. Сказовый зачин в названии обманчив, за ним не последует увлекательного рассказа о каком-то событии, поскольку главным и последним событием русской жизни оказывается победа в войне, закончившейся задолго до рождения героев.

Фото: Кинокомпания «Слон»

фильм

Воскресенье

Фильм Светланы Проскуриной («Случайный вальс», «Перемирие») из конкурсной программы ММКФ, задуманный как экранизация романа Льва Толстого, в котором от Толстого остались имя-отчество главного героя и нравственный пафос большого русского романа. Душевные метания князя Дмитрия Ивановича Нехлюдова Проскурина заменяет протоколированием одного воскресного дня из жизни современного провинциального чиновника Дмитрия Ивановича Терехова (Алексей Вертков), в котором видит героя нашего времени.

Фото: Tradewind Pictures

фильм

Петсон и Финдус. Финдус переезжает

Заключительная часть трилогии, основанной на серии книг Свена Нурдквиста про старика Петсона и говорящего котенка Финдуса. Финдус любит утром попрыгать на матрасе, а Петсону хочется подольше поспать, поэтому старик предлагает котенку переехать в отдельный собственный домик, о чем впоследствии придется пожалеть обоим.

Фото: Наше Кино

фильм

Тайна печати дракона

Многострадальный интернациональный блокбастер Олега Степченко, продолжение «Вия 3D», самого кассового российского проекта 2014 года, только теперь с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Джейсоном Флемингом и Рутгером Хауэром, удивительными CGI и восточным акцентом в сюжете, необходимым для привлечения китайских сопродюсеров. Хочется верить, что актерский состав фильма обусловлен искренней тоской авторов по лихой эпохе видеосалонов, а не желанием заработать побольше денег в международном прокате.

Фото: Patriot Pictures LLC, RabbitBandini Productions

фильм

Зеровилль

«Однажды в… Голливуде» по версии Джеймса Франко: студент факультета архитектуры в 1969 году приезжает в Лос-Анджелес, где его сначала принимают за члена «Семьи» Чарли Мэнсона, а после проводят галопом по съемочным площадкам и вечеринкам, где он знакомится с продюсерами и актрисами, а также осваивает профессию режиссера монтажа. Главную роль в экранизации романа Стива Эриксона сыграл, разумеется, сам Франко — кажется, это его собственные «Восемь с половиной», которые постепенно превращаются в «Бразилию».

Фото: UPI

фильм

Yesterday

Музыкальная мелодрама Дэнни Бойла по сценарию Ричарда Кёртиса о том, как в результате десятисекундного блэкаута из мира исчезли все песни The Beatles. Память об их существовании (а также еще о некоторых пропавших мелочах) в теперь уже альтернативной версии Вселенной сохранил только музыкант-неудачник Джек Малик (Химеш Патель), который стал исполнять хиты ливерпульской четверки, выдавая их за свои. И весь этот магический реализм Бойлу и Кёртису нужен, разумеется, только для того, чтобы рассказать классическую историю любви.

Фото: Престиж Кино

фильм

Между нами музыка

До российского проката добрался фильм «Между нами музыка» Терренса Малика, снятый в 2015-м и завершающий трилогию, начатую фильмами «К чуду» и «Рыцарь кубков». 70-летний классик снова проповедует, только на этот раз в формате рок-концерта.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: предоставлено АНО Культуры T.C.I.

балет

Сны Спящей красавицы

Crocus City Hall

В «Крокус-сити» Диана Вишнёва не станцует классическую Аврору. В шоу «Сны спящей красавицы» реальная балерина и ее аватары погрузятся в неугомонное подсознание принцессы, бодрствовавшее все 100 лет, пока тело Авроры расслаблялось в летаргии. Фантасмагоричные сны в 3D сочинили суперпрофи: дизайнер Тобиас Греммлер (работал с Бьорк), художник по костюмам Барт Хесс (одевал Lady Gaga), свет — Лорен Форт, звук — Noisia, хореография — Эдвард Клюг, любимый хореограф российских артистов и директоров театров. В снах принцессу и ее компьютерных двойников осаждает кордебалет призраков, искушений и кошмаров, но и Принц – прекрасный Марейн Радемакер из Национального балета Нидерландов — посещает спящую девушку и в каждом акте танцует с ней адажио. В реале.