Иностранцы скупают британские компании, подешевевшие из-за «Брексита»

По данным The Times, ссылающейся на Управление национальной статистики, иностранные инвесторы стали активно покупать британские компании. Стоимость компаний упала на фоне неопределенности вокруг «Брексита» и снижения курса фунта стерлингов.

По итогам второго квартала общий объем сделок, в ходе которых британская компания была приобретена иностранной, составил £18,4 млрд, что вдвое больше, чем в первом квартале. Одной из крупнейших таких сделок стало поглощение британского страхового брокера Jardine Lloyd Thompson американской компанией Marsh & McLennan в апреле за £4,3 млрд.

Текущая ситуация говорит о том, что внимание иностранцев к подешевевшим британским активам не будет ослабевать — в июле американская инвесткомпания Advent сделала предложение о покупке за £4 млрд британской аэрокосмической оборонной компании Cobham, входящей в индекс FTSE 250.

Евгений Хвостик