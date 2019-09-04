Минтранс подготовил проект приказа об отмене предполетного досмотра на внутренних транзитных рейсах

Министерство транспорта России подготовило проект приказа об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров внутренних авиалиний, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова. По ее словам, отмена предполетного досмотра обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта.

«Соответствующие изменения (в приказ.— “Ъ”) подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства»,— сказала госпожа Петрова журналистам в кулуарах ВЭФ-2019 (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, это минимизирует риск опоздания пассажиров на следующий рейс.

Ранее стало известно, что в российских аэропортах хотят сократить время обслуживания транзитных международных рейсов. Эта инициатива обсуждается в правительстве и Минтрансе.

В 2016 году Минтранс также упростил правила досмотра багажа в российских аэропортах для транзитных пассажиров. Тогда отменили повторную проверку багажа в случае, если авиакомпания совершает промежуточную посадку на территории РФ.

Подробнее о внесенных изменениях читайте в публикации “Ъ” «Багаж разрешили лишний раз не просвечивать».