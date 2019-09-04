СМИ: Пентагон выделит $3,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Пентагон официально одобрил перераспределение финансирования ведомства для того, чтобы сэкономленные $3,6 млрд вложить в строительство около 300 км стены на границе с Мексикой, сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителя министерства.

По информации источников телеканала, отвечая на требование президента США Дональда Трампа о необходимости возведения стены, недавно назначенный главой Пентагона Марк Эспер официально перераспределил финансирование 127 программ, что позволило выделить деньги на возведение стены на американо-мексиканской границе. Ранее американское военное ведомство уже выделяло деньги на строительство стены.

Половина сейчас выделенной Пентагоном суммы будет получена за счет урезания расходов на строительство за рубежом, вторая часть сформирована за счет сокращения финансирования проектов строительства непосредственно на территории США.

Напомним, строительство стены было одним из предвыборных обещаний господина Трампа. Во время его президентства Конгресс уже не раз блокировал эту инициативу. Последний спор Дональда Трампа с Конгрессом о необходимости дорогостоящего строительства спровоцировал в конце прошлого года самый длительный в истории страны шатдаун.

О планах главы Белого дома отгородиться от Мексики читайте в материале “Ъ” «Дональд Трамп не постоит за стеной».