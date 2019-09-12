12 сентября, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Директор по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Трансмашхолдинга"

«У пригородных перевозчиков очень разные потребности»

«Иволга 2.0» спроектирована «Трансмашхолдингом» по модульному принципу

Новая «Иволга», спроектированная специально для городских перевозок, может быть легко переоснащена для эффективного использования на междугородных и пригородных маршрутах, рассказал заместитель директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.


BUSINESS GUIDE:Каковы главные отличия новой версии «Иволги» от предыдущей модификации?

АЛЕКСАНДР ЛОШМАНОВ: Во-первых, в «Иволге 2.0» увеличена составность поезда с шести до семи вагонов, изменен экстерьер, в частности маска. Как вы могли заметить, внешний вид у «Иволги» теперь другой. Применены многие технические решения, которые необходимы для ее эксплуатации в городских условиях и конкретно на МЦД. Во-вторых, что наиболее важно для пассажира, существенно изменились интерьер и начинка салона. Теперь у каждого сидящего пассажира есть персональная USB-розетка, появились столики в подоконной зоне, увеличилось количество поручней для стоящих пассажиров, в вагонах установлены урны для мелкого мусора. Освещение мы сделали адаптивным, и теперь оно может быть теплым или холодным в зависимости от времени суток. Помимо этого в каждом составе можно установить вендинговый аппарат либо по желанию заказчика расположить на этих местах багажные полки.

BG: Первые модификации «Иволги» уже эксплуатируются на некоторых маршрутах в Москве и Подмосковье. Какова у вас обратная связь от перевозчиков и их пассажиров?

А. Л.: По отзывам пассажиров, «Иволга» показала себя как очень комфортабельный поезд, по отзывам эксплуатантов — как эффективная и удобная в обслуживании машина. Естественно, как в любом новом продукте, возникают некоторые вопросы по наладке, но мы их очень быстро решаем. Для нас самое важное, что серьезных недостатков в процессе эксплуатации выявлено не было. Мы в ежедневном режиме взаимодействуем с нашими заказчиками, работниками сервисных служб и депо, у нас создана специальная рабочая группа, которая занимается улучшением поездов и решением разнообразных оперативных вопросов.

BG: Может ли «Иволга 2.0» использоваться на всех пригородных маршрутах в России? Годится ли она для междугородных маршрутов?

А. Л.: Новая модификация «Иволги» — это городской электропоезд. Он создавался и проектировался с учетом главной потребности мегаполиса — перевозка огромного пассажиропотока. Поэтому «Иволга» отличается от всех работающих в нашей стране электричек большей шириной дверей (1400 мм), что принципиально важно именно в пиковые часы. В поезде меньше сидячих мест, поскольку главный акцент сделан на вместимости поезда. Все это актуально для сравнительно коротких расстояний, тогда как для поездок в дальний пригород, как правило, требуется больше сидячих мест.

Ориентируясь на различные потребности перевозчиков, мы сделали «Иволгу» модульной: ее всегда можно доработать под любые задачи эксплуатанта. Можно поставить больше сидений, предусмотреть больше места для багажа, установить дополнительные крепления для велосипедов или лыж, например. Но у пригородных перевозчиков очень разные потребности. Вот, например, Свердловская ППК заказала на Тверском вагоностроительном заводе восемь сидячих пассажирских вагонов, отличающихся от серийных. Они прописали в техническом задании все, что хотели видеть в вагоне, и вместе мы создали, по сути, новый продукт. Он используется на туристическом маршруте, именуемом «Императорским». Вагоны нравятся и пассажирам, и эксплуатирующей компании — в этом году она намерена сделать еще один заказ.

BG: Городская модификация «Иволги» имеет рыночные перспективы?

А. Л.: «Иволга» пока вышла только на самый крупный рынок в России — в Москву, это наш первый шаг. Повторю, за счет модульности созданной платформы мы способны предложить самые различные модификации современных электропоездов, в том числе можем создавать уникальные поезда, которые, кстати, могут быть востребованы не только в границах нашего государства, но и за рубежом.

BG: Сколько в процентном соотношении в «Иволге» сегодня российских и зарубежных запчастей?

А. Л.: Первый прототип «Иволги» создавался с известной долей импортного оборудования, но параллельно мы готовили поставщиков к тому, что им предстоит выпускать необходимые комплектующие в нашей стране. Многие из них локализовали свое производство в России, и сегодня «Иволга» — поезд почти полностью отечественного производства. Пока импортными остаются тяговый привод и тяговый преобразователь, но уже созданы отечественные аналоги, и в следующих поездах будут установлены именно они.

BG: А электроника?

А. Л.: Да, с электроникой у наших поставщиков есть вопросы: отдельные компоненты в России не выпускаются. Однако и тут есть пошаговый план перехода практически к стопроцентному российскому продукту.

Интервью взял Александр Фролов


Комментарии

Печать

PDF-версия

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя