Подкаст «ЪFM. Карьера»: Как онлайн-образование меняет жизнь?

Кому готовиться к сокращению и какие профессии скоро исчезнут с рынка труда? Сколько времени потребуется, чтобы переучиться на современную престижную вакансию? И в чем главная сложность дистанционного обучения? Об этом Михаил Гуревич беседует с генеральным директором и сооснователем «Нетология-групп» Максимом Спиридоновым в новом выпуске подкаста «ЪFM. Карьера». Слушайте и подписывайтесь в iTunes и Google Podcasts.