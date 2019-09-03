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Фото: Коммерсантъ FM

Подкаст «ЪFM. Карьера»: Как онлайн-образование меняет жизнь?

Выпуск 28

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Кому готовиться к сокращению и какие профессии скоро исчезнут с рынка труда? Сколько времени потребуется, чтобы переучиться на современную престижную вакансию? И в чем главная сложность дистанционного обучения? Об этом Михаил Гуревич беседует с генеральным директором и сооснователем «Нетология-групп» Максимом Спиридоновым в новом выпуске подкаста «ЪFM. Карьера». Слушайте и подписывайтесь в iTunes и Google Podcasts.



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