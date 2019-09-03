Московские коммунисты поддержат «Умное голосование» Навального

Московское отделение партии КПРФ заявит о поддержке «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин телеканалу «Дождь». При этом он отрицает договоренность с командой господина Навального.

«Молодец Навальный, его инициатива, направленная против монополии "Единой России", в нынешней ситуации абсолютно правильная»,— сказал господин Рашкин. Он заявил, что до выборов столичное отделение КПРФ выступит с поддержкой «Умного голосования». На вопрос о том, как руководство партии к этому относится, он ответил, что московское отделение вправе само принимать решения.

Проект «Умное голосование» был запущен в конце ноября 2018 года. Оппозиционер предложил своим сторонникам голосовать на выборах за одного кандидата, которая команда господина Навального выберет, основываясь на результатах предыдущих выборов и текущих социологических опросах.

Подробнее об «Умном голосовании» — в материале “Ъ” «Он соцопрос перевернул — и снова 3 сентября».