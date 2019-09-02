«Татнефть» планирует начать производство полиэтилена и пластиков

«Татнефть» планирует по завершении второго этапа строительства своего нефтегазохимического комплекса (НГХК) начать выпуск полиэтилена и пластиков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главного технолога НГХК Марата Фатыхова.

Для этого, по его словам, в составе комплекса будет создано пиролизное производство.

Планируется, в частности, что НГХК будет выпускать полиэтилен высокой плотности, линейный полиэтилен низкой плотности, сверхмолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), АБС-пластики, САН-пластики.

Сроки запуска этих производств и их параметры не названы.

Известно, что первый этап НГХК планируется завершить в 2024 году, инвестировав в него 70,6 млрд руб. В результате комплекс будет производить 317 тыс. тонн продукции, в том числе малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрил и углеволокно. В настоящее время выполнен базовый проект малеинового ангидрида, разрабатывается оценка воздействия его производства на окружающую среду.

"Ъ-Казань"