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Дума Нижнего Тагила выбрала нового спикера

Депутаты думы Нижнего Тагила сегодня избрали новым председателем адвоката Вадима Раудштейна, ранее поддержанного на партконференции «Единой России». Его конкурентом на должность был глава думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшев. За господина Раудштейна проголосовали 23 из 27 присутствующих депутатов, трое — за господина Мартюшева. Один бюллетень признан недействительным.

Предыдущий председатель думы Нижнего Тагила Алексей Пырин объявил об уходе в отставку 26 августа. Предполагается, что господин Пырин уедет в Новокузнецк, чтобы возглавить местное управление по персоналу «Евраза». До избрания спикером гордумы он занимал аналогичную должность в Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит в холдинг «Евраз»).

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