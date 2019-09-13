Мобильный арт-объект

В Москве появились сумки Louis Vuitton из лимитированной коллекции Artycapucines, созданной в коллаборации с шестью современными художниками. Это Сэм Фоллс, Урс Фишер, Николас Хлобо, Алекс Израэль, Чабалала Селф и Йонас Вуд. Каждая арт-вариация сумки выпущена в ограниченном количестве — всего по 300 моделей

Мы помним прекрасный проект Louis Vuitton со всемирно известными художниками и архитекторами под названием Icon Bag — арт-вариации на тему самых знаменитых сумок бренда были выпущены в 2006 году. И, конечно, в разные LV также отдавал разные модели своих сумок для работ Стивена Спрауза, Тасаки Мураками и Джеффа Кунса. В этот раз основой для коллоборации стала относительно новая и уже ставшая очень популярной модель Capucines, созданная в 2013-м и названная в честь Rue de Capucines, парижской улицы, на которой Луи Виттон открыл свой первый магазин в 1854 году. Лапидарная, имеющая строгую и жесткую геометрическую форму, эта сумка прекрасно выполняет отведенную ей роль носителя художественной работы.

То, что в Louis Vuitton разбираются в современном искусстве и очень его ценят, этим летом стало понятно даже тем, кто мало знаком с практикой поддержки искусства модными брендами: выставка работ из коллекции Фонда Louis Vuitton в ГМИИ имени А.С. Пушкина открылась в середине июня и будет работать по 29 сентября. Но вообще Fondation Louis Vuitton является крупной и весьма авторитетной даже в мировом масштабе художественной институцией. И современные художники, выбранные для нынешнего проекта, популярны, их творчество разнообразно, и при этом стилистика их работ достаточно декоративна для того, чтобы созданные в сотрудничестве с ними сумки Capucines Louis Vuitton вышли запоминающимися и гармоничными.

Итак, в коллекции Artycapucines Louis Vuitton шесть художников.

Сэм Фоллс, фотограф и художник из Лос-Анджелеса, соединяет в своих работах живопись и фотографию, а его основная тема — природа и мимолетность жизни. Его сумка, с печатью и ручной вышивкой по холсту, посвящена листве, ее отпечаткам и теням. Логотип и кольца ручки инкрустированы перламутром.

Урс Фишер родился в Цюрихе, но работает в основном в Нью-Йорке. Его больше всего интересуют изменения в пространстве и деформация материала. Но его Artycapucines Louis Vuitton из фактурной кожи нерушимо крепка. Зато у нее можно менять подвески с мини-скульптурами. На выбор — банан, яблоко, яйцо, ягода клубники, морковь и гриб портобелло.

Южноафриканский скульптор Николас Хлобо работает с абстрактными массивными формами, напоминающими органические. Созданная им вариация сумки украшена его собственной интерпретацией четырехлепесткового традиционного цветка Monogram — на черном фоне из гладкой кожи голубой рельефный цветок с нарочито грубой ручной вышивкой выглядит живым и несколько опасным.

Мультимедийный художник и режиссер Алекс Израэль из Лос-Анджелеса практически все свои работы посвятил калифорнийским закатам, волнам океана и серфингу. И его многоцветная веселая сумка Artycapucines Louis Vuitton тоже о волне. А еще она снабжена расческой и зеркалом, формой напоминающими плавники для серфборда. На бегунке молнии — эмалевый профильный автопортрет художника.

Художница из американского Гарлема Чабалала Селф создает фигуративные работы, посвященные то ли соединению, то ли столкновению этнических корней и жизни в современном вненациональном мегаполисе. Ее вариацию сумки украшает ярчайший, напоминающий о национальных африканских нарядах узор, созданный в технике петчворк из 19 видов цветной кожи. На самом деле эти цветы и узоры — авторская интерпретация узора Monogram.

Работы американца Йонаса Вуда вообще-то имеют сходство с комиксами, но для коллаборации с Louis Vuitton он вспомнил свои ранние картины. Изысканная черно-серо-белая цветовая гамма, печать по коже в виде комбинации растительных и абстрактных узоров напоминает игру света и тени и дополнена сложной ручной вышивкой. И как контраст — ярко-розовая подкладка, логотип и подвеска в виде жирафа.

Разумеется, проект Louis Vuitton коммерческий, разумеется, самой истории модных коллабораций (практически начавшейся именно с LV) уже почти 20 лет. Но сумки дизайна известных художников по-прежнему привлекают потребителей — чему можно только радоваться.