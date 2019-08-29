Суд не стал снимать Локотя с выборов мэра Новосибирска

Центральный райсуд Новосибирска принял решение оставить без удовлетворения иск кандидата на пост главы города Виктора Козодоя («Справедливая Россия») о снятии с выборов действующего мэра Анатолия Локотя (КПРФ).

Господин Козодой требовал отменить регистрацию градоначальника из-за того, что последний «ведет свою агитационную кампанию за счет своего административного ресурса». В качестве одного из доказательств господин административный истец описал случай с распространением спецвыпуска газеты «Ва-Банкъ» в Новосибирске «Красный проспект», в котором рассказывается о достижениях мэрии в развитии города и отдельных его районов.

«Административный истец не представил доказательств того, что кандидат допустил использование своего служебного положения путем использования преимущественного доступа к средствам массовой информации»,— говорится в решении судьи Сергея Малахова.

По словам господина Козодоя, он будет подавать апелляцию в Новосибирский облсуд и намерен «довести дело до победы»: «То, что делает Анатолий Локоть,— это нечестно, несправедливо и неправильно. Использовать деньги из нашего кармана на свою агитацию он не имеет ни морального, ни политического права».

Подробнее — в публикации “Ъ-Новосибирск” «Сверх всякого мэра».

Юля Сасевич, Новосибирск