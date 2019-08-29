Свои девять копеек

Татарстанское УФАС включило ООО «Татинвесткапитал» (ТИК) в реестр недобросовестных поставщиков. Компания выиграла тендер Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) стартовой стоимостью 17,6 млн руб. на ремонт компьютеров, предложив 9 копеек за право выполнить работу бесплатно. Однако затем от заключения контракта отказалась.



Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана внесло ТИК в реестр недобросовестных поставщиков на два года в связи с отказом заключить контракт с КНИТУ. Жалобу подал университет, тендер на обслуживание и ремонт оргтехники которого выиграла компания.

Учредителем и единственным сотрудником ООО «Татинвесткапитал» является Никита Семин. Основной вид деятельности компании, согласно данным kartoteka.ru,— обработка отходов и лома драгоценных металлов. Финансовую отчетность компания не раскрывает. Ранее в тендерах не участвовала. Имеет задолженность по исполнительным производствам в размере 2 тыс. руб. в пользу налоговой службы. В 2017 году Пенсионный фонд России через суд взыскал с компании 500 руб.

Стартовая цена контракта с университетом на обслуживание и ремонт оргтехники в девяти зданиях с 1 ноября 2019 года по 30 ноября 2020 года составляла 17,6 млн руб. Однако через торги КНИТУ определял стоимость одного комплекса работ (стартовая цена — 619,6 тыс. руб.). В эту сумму входят общая цена запчастей к технике, а также стоимость работы представителей подрядчика. «Мы же не знаем, что и когда у нас сломается»,— сказал “Ъ” старший специалист по закупкам КНИТУ Рустем Шакиров. «Мы были обязаны по 44 Федеральному закону показать, сколько мы готовы всего потратить»,— пояснил он сумму в 17,6 млн руб.

На торги заявились шесть претендентов. ТИК стала среди них безусловным победителем, предложив сама заплатить университету 9 копеек. КНИТУ прислал компании договор, в котором указал, что исходя из предложенной суммы ТИК должна выполнять работы бесплатно. ТИК от обязательств отказалась. В компании посчитали, что КНИТУ добавил в договор новые условия, и обратились в УФАС с просьбой проверить закупку и выдать заказчику предписание об устранении нарушений. Но таковых в действиях вуза ведомство не нашло.

В университете уверены, что ТИК демпинговала по ошибке, полагая, что торгуется за право заключить контракт, а не за стоимость услуг. По закону о контрактной системе, если при проведении электронного аукциона начальная цена контракта снижена не менее чем до 0,5%, такой аукцион проводится на право заключить контракт. Рустем Шакиров назвал действия компании нелепостью.

Университет обязан был сообщить в УФАС о нарушении со стороны поставщика, за сокрытие информации ему грозил штраф до 50 тыс. руб. Только за первый квартал в реестр недобросовестных поставщиков в Татарстане были включены 27 компаний, которые уклонились от заключения договоров.

В КНИТУ планируют провести новый тендер на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту компьютеров и оргтехники. По словам Рустема Шакирова, подобный тендер КНИТУ проводил впервые: раньше вуз обслуживал оргтехнику собственными усилиями.

Господин Шакиров отметил, что ООО «Абак», занявшее на торгах второе место с предложением в 3 тысячи 98 руб. 21 коп., воспользовалось правом отказаться от заключения договора.

В «Абаке» “Ъ” рассказали, что дальнейшее понижение цены также могло отправить их в число недобросовестных подрядчиков. «Мы подумали, что лучше было бы компании, которые до конца техническое задание не читают, отсеять таким путем»,— рассказал представитель «Абак». Предложенные на торгах 3 тыс. руб. в «Абаке» называют «минимумом, до которого можно опуститься». «Если бы мы заняли первое место, мы бы работали»,— сказали в компании.

ТИК, а также другие участники торгов — «Стэп Лоджик» и «Аравел», предложившие 539,1 тыс. руб.,— оперативно на вопросы “Ъ” не ответили.

Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» говорит, что для ТИК в статусе недобросовестного поставщика теперь доступ к госконтрактам закрыт. «И если такая организация зависима от дохода с государственных и муниципальных контрактов, то это очень существенная проблема, которая вполне может повлечь банкротство»,— отмечает он.

Александр Шакиров