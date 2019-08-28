Самолет МС-21 с пермскими двигателями начнет летные испытания в 2020 году

Двигатель ПД-14 успешно прошел сертификацию и готов к серии. Об этом на авиасалоне МАКС заявил управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. «Идет третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории. В рамках этого этапа уже состоялось более сотни полетов. Испытания будут продолжаться до тех пор, пока не появится готовый самолет МС-21, для того чтобы на него поставить двигатель»,— рассказал топ-менеджер, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

По словам управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Сергея Попова, в настоящее время уже разрабатываются технологии постпродажного сервиса ПД-14 под каждого индивидуального покупателя. В будущем на предприятии заработает сервисное подразделение, подразделения обслуживания откроются в центрах эксплуатации двигателей.

Летные испытания самолета МС-21, оснащенного двигателями ПД-14, начнутся в следующем году.

Разработка двигателя ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Проект инициирован ОДК в целях обеспечения альтернативных поставок авиационных двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолетов. Головной исполнитель по программе ПД-14 — АО «ОДК», головной разработчик — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК — Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).