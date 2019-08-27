Китай предъявил обвинения в шпионаже гражданину Австралии

Власти КНР предъявили официальные обвинения в шпионаже австралийскому гражданину Ян Хэнцзюню, который был задержан в Гуанчжоу еще семь месяцев назад, но до сих пор не знал, в чем его обвиняют. При этом, кроме общего обвинения в шпионаже в пользу Австралии, китайские власти не разъяснили, какие именно противозаконные действия совершил господин Ян.

Кроме того, к нему не допускают его адвокатов, не предоставляют для изучения никаких юридических документов, связанных с его делом, не сообщают дат возможных слушаний и т. п. Согласно китайским законам, минимальным наказанием за шпионаж является лишение свободы от трех лет, максимальным — смертная казнь.

Комментируя предъявленные обвинения, министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила: «Китай не объяснил причин задержания господина Яна и не предоставляет доступа к нему адвокатов и членов семьи. У нас серьезные опасения за здоровье и состояние господина Яна, и нас беспокоят условия, в которых он содержится. Мы высказали все свои опасения китайским властям».

Ян Хэнцзюнь, уроженец Китая, прежде занимался дипломатической работой в Министерстве иностранных дел КНР, затем перешел на работу в частный сектор в Гонконге, после перебрался в Австралию, где в 2002 году получил гражданство и периодически наведывался в США, где работал в Колумбийском университете. В последние годы он известен как популярный блогер, писатель, политолог. В январе нынешнего года он был задержан по прибытии самолетом в Гуанчжоу с семьей. Его жену и ребенка впустили в страну (и запретили ее покидать), а господина Яна препроводили в неизвестное место, где он находился без возможности общения с адвокатами и членами семьи до июля. Затем его доставили в следственный изолятор в Пекине в преддверии предъявления обвинений, и с тех пор он несколько раз встречался с представителями австралийского посольства.

Алена Миклашевская