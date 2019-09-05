Прямой дорогой

Образцовое сотрудничество мира моды и искусства можно наблюдать в Dior Men. Новый креативный директор марки Ким Джонс, назначенный в 2018 году, никогда не скрывал своего расположения ко всему, что происходит в галереях современного искусства, и интерес к творчеству передовых художников он воплощает в новых коллекциях модного дома.

Первым художником был выбран Брайан Доннелли, большинству известный как KAWS. «Я много лет знал KAWS через друзей, но по-настоящему пообщаться у нас получилось только в рамках совместного проекта для Dior Men,— рассказывает креативный директор французского бренда.— Это удивительно, насколько мгновенную и универсальную реакцию вызывают работы Брайана у людей». Некогда уличный художник, в 1996-м еще расписывавший вагоны нью-йоркской подземки и рекламные щиты родного Бруклина, Доннелли стал заметным по всему миру благодаря сотрудничеству с молодежными, массовыми, а затем и люксовыми одежными марками и даже сам некоторое время выпускал кое-что из одежды под брендом Original Fake. Популярные герои его работ — переосмысленные мультипликационные персонажи, вроде вымышленных Companion («Дружок»), с чертами Пиноккио и Микки-Мауса, и BFF, напоминающего гибрид Микки-Мауса и медведя. Физиономии персонажей KAWS всегда отличает фирменный знак — глаза в виде крестиков. Сотрудничество с людьми из мира музыки, к примеру, с Фарреллом Уильямсом, а также постоянное участие в модных проектах, подкрепленное 13-летней работой с влиятельной галереей Perrotin, вывели его на новую орбиту (о прекращении сотрудничества с галереей было объявлено в июле, спустя несколько месяцев после того, как на аукционе в Гонконге одна из его картин ушла за рекордную для художника цену — $14,7 млн, почти в 15 раз превысив эстимейт).

Модели показа осень-зима 2019/2020 в одежде, разработанной совместно с Реймондом Петтибоном Фото: Morgan O'Donovan for Dior

Для Dior Men Брайан разработал центральную скульптуру, вокруг которой был выстроен показ коллекции сезона весна-лето 2019, она представляла собой интерпретацию фигуры месье Диора с его псом Бобби, представленную в виде огромного персонажа BFF, собранного из розовых цветов. По мотивам этой скульптуры лимитированной серией выпустили мягкие игрушки, одетые в вещи марки,— классический и джинсовый костюмы были сшиты во французских ателье Dior. Также KAWS разработал вариант логотипа модного дома и еще одного персонажа — пчелу. Они были использованы в качестве вышивки на одежде, а также при создании аксессуаров. «Всякий раз, когда я работаю с художником, я рассказываю ему о том, что нам нужно, но затем даю полную свободу и уважаю его видение — в этом и состоит секрет плодотворного сотрудничества,— делится Ким Джонс.— Мы встретились в Нью-Йорке, а потом KAWS рассказал мне о своих идеях, и все было идеально».

Художником для следующей, демисезонной коллекции Pre-Fall 2019, был выбран японский иллюстратор и гиперреалист Хадзимэ Сораяма, известный эротическими изображениями женщин-роботов. «Мне показалось, что Сораяма после KAWS станет логическим продолжением художественных сотрудничеств,— рассуждает Джонс.— На мой взгляд, он важный художник, который известен не так, как того заслуживает. Месье Диор был еще и галеристом, и работа с подобными художниками, являющимися частью поколения людей, которые оставят след в мире, для меня очень важна». Произведения Сораямы Ким увидел на одной из выставок во время путешествия в Токио, его поразила техника рисунков, и он решил связать в одной коллекции Японию и футуристические идеи художника. Огромная впечатляющая скульптура женщины-робота Хадзимэ в лучах сотни лазеров появилась в центре подиума на показе, а ее изображения в цветках сакуры стали основой принтов, которые использовались для одежды и аксессуаров.

Двумя точками отсчета для коллекции осень-зима 2019/2020, уже поступившей в бутики по всему миру, стали женские исторические коллекции Кристиана Диора, пересмотренные с точки зрения возможного их влияния на мужской гардероб, а также работы американского художника Реймонда Петтибона, связанного с панк- и рок-сценой Лос-Анджелеса 1970–1980-х. «Я познакомился с Реймондом через общего друга, Стеллу Шнабель (дочь известного художника и режиссера Джулиана Шнабеля.— "Коммерсантъ Арт"),— вспоминает Ким Джонс.— Мне понравились его работы с первого взгляда. Это связано и с музыкой — такими группами, как Minor Threat или Sonic Youth». В коллекции задействовано сразу несколько вещей художника: один из рисунков напоминает о Моне Лизе, на другом можно увидеть крупное изображение глаз, также Петтибон переработал леопардовый принт. «В его рисунках присутствует красота, которая отражает то, что мы делаем в этом сезоне, романтический аспект работ идеально подходит для этой коллекции,— объясняет выбор художника креативный директор Dior Men.— Я решил поработать с Реймондом еще и потому, что многие знают и ценят его творения. Мы выбирали как из любимых, так и из новых произведений, а еще мы попросили его сделать несколько вещей на тему природы. Это был очень легкий процесс. Работать с ним было мечтой».

Модели показа весна-лето 2020 на фоне скульптур Дэниела Аршама Фото: Brett Lloyd for Dior

В июне этого года на мужской Неделе моды в Париже было представлено новое сотрудничество — на этот раз с американским художником Дэниелом Аршамом. Он уже работал с модным домом во времена Эди Слимана, первого креативного директора мужских коллекций бренда,— отвечал за интерьер бутика в Лос-Анджелесе. А с Кимом Джонсом они решили пойти дальше. Аршам известен не только своими архитектурными экспериментами — в его работах пространство изгибается, трансформируется, растекается, принимая формы огромных надписей или повседневных, увеличенных во много раз предметов,— но и одним фирменным приемом. Речь идет о планомерном разрушении моделей всего, что видит художник: будто расстрелянные из автомата или подвергнутые многолетней эрозии, отливки из гипса и белоснежного пластика превращают в археологические находки любые предметы материального мира. И именно этот подход художника — архивирование реальности — пришелся Джонсу по вкусу. Для показа весна-лето 2020 Дэниел разработал новый логотип модного дома, представленный полуразрушенными буквами, из которых «росли» фиолетовые кристаллы,— они были установлены в центре подиума. Для входной группы на показ мод художник придумал инсталляцию в своем фирменном стиле, а для коллекции переработал знаковый газетный принт, впервые появившийся в коллекции haute couture весна-лето 2000, предложил пластиковые бейджи в виде побитого временем логотипа, полуразрушенные кепки и сумки в форме седла, напечатанные на 3D-принтере. Последние будут выпущены лимитированной серией, наподобие художественных мультиплей.

Александр Щуренков