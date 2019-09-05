Вооруженным глазом

5 сентября для VIP-гостей в Гостином дворе открывается 7-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, попасть на которую без специального приглашения можно будет на день позже. Последний день работы этого главного московского осеннего смотра современного искусства — воскресенье, 8 сентября. Помимо 67 галерей из России, Италии, Бразилии, Польши, которые представят уникальные и тиражные работы молодых и состоявшихся художников, а также предметы коллекционного дизайна, произведения искусства здесь можно будет увидеть и на стендах партнеров. Так, швейцарский косметический бренд La Prairie планомерную программу сотрудничества с современными художниками и архитекторами реализует с 2017 года. Более того, марка представляет новые работы, которые становятся неотъемлемой частью оформления стенда, на престижной и всемирно известной ярмарке Art Basel, а затем показывает их по миру. В этом году особенно повезло Москве — после июньской ярмарки в Базеле работы трех швейцарских фотографов-женщин широкой публике покажут на Cosmoscow.

Каждый раз в качестве источника вдохновения участникам предлагаются новые продукты, выпускаемые компанией. Теперь это подтягивающая и укрепляющая двухфазная сыворотка с запатентованным клеточным комплексом для кожи вокруг глаз и линии бровей Eye Lift из легендарной серии Skin Caviar, а тема работ логично обозначена как «Акцент на глаза».

Работа художницы Намсы Леубы Фото: Namsa Leuba / предоставлено La Prairie

Все три фотохудожницы, Даниэла Дроз, Намса Леуба и Сента Симонд, хоть и используют снимки как средство передачи своих идей, но подошли к воплощению замысла по-разному. Даниэла Дроз черпала вдохновение в концепциях конструктивизма и Баухауса, созвучных философии La Prairie, и ставила своей целью найти ответ на вопрос, что же такое красота. «Для меня это прежде всего вопрос о равновесии, композиции, балансе между внутренним и внешним,— объясняет Дроз.— Поиски красоты — одна из главных тем в моей работе. Мы боимся говорить о красоте в искусстве, но я думаю, что эта тема всегда интересовала художников». Ее фотонатюрморты сделаны из зеркальных панелей, многократно отражающихся друг в друге. По задумке Даниэлы, они должны помочь зрителям заглянуть внутрь себя, найти красоту в себе самом.

Работа художницы Даниэлы Дроз Фото: Daniela Droz / предоставлено La Prairie

Две другие художницы используют для своих снимков моделей. Намса Леуба сначала делает наброски будущей работы, затем покупает необходимый реквизит, выбирает исключительно непрофессиональных моделей и снимает их в студии. «Я стараюсь создать баланс между образными и абстрактными изображениями, чтобы показать эмоции моих героев с разных точек зрения. Это сочетание образного и абстрактного является и концептуальной составляющей работы, которую я делаю,— поясняет художница.— Работая с темой "Акцент на глаза", я хотела проиллюстрировать скрытую природу эмоций, которые всегда стараются вырваться наружу. Сделанные портреты получили своеобразную абстрактную рамку, которая как бы намекает на некий общий опыт зрителей, как если бы мы закрыли глаза, но по-прежнему видели бы изображение, на которое смотрели изначально». Художественный язык Сенты Симонд во многом определили русские авангардные фотографии, фильмы Катрин Брейя, живопись Дэвида Салле и фотографические опыты Гюнтера Фёрга. «Меня интересует многомерность человека — всевозможные эмоции, такие как уязвимость, беспокойство, меланхолия, а также его радость, его сила,— рассказывает Симонд.— Я стараюсь запечатлеть искренность и хочу избежать искусственных процессов украшения человека, клишированных представлений о том, как выглядит красивая женщина». Девушки на ее портретах получаются очень естественными, при этом, чтобы показать их глаза, Сента не старается поймать только прямой взгляд в камеру — ее интересуют не постановочные, а живые кадры.

La Prairie Skin Caviar Eye Lift Фото: La Prairie

На стенде La Prairie на Cosmoscow можно будет не только узнать о косметических продуктах бренда и посмотреть на привезенные фотоработы: во второй половине дня 6 и 7 сентября сюда придет арт-консультант, который поможет разобраться в сложных вопросах из мира искусства, а также подробно расскажет о сотрудничестве бренда с Art Basel, заметных проектах в этой области и о творческом методе всех трех представленных в Гостином дворе фотохудожниц.

Александр Щуренков