Золото растет на пошлинах

Цены на золото возвращаются к шестилетнему максимуму. В конце минувшей недели они достигали отметки $1529,81 за тройскую унцию. Очередной виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином по введению импортных пошлин заставил инвесторов увеличить вложения в защитные активы. Подогревают интерес к драгоценному металлу и несогласованный «Брексит», чреватый последствиями для экономики европейских стран, и намеки Ирана на небезопасный трафик нефти в Персидском заливе. Так что аналитики не считают уровень $1600 за унцию чрезмерным.

Согласно данным агентства Bloomberg, в ходе торгов 23 августа котировки золота достигали отметки $1529,81 за тройскую унцию. Таким образом, они вернулись к максимальным значениям с марта 2013 года. С тех пор лишь в один день, 15 августа 2019 года, котировки золота поднимались выше этой отметки и достигали $1535,11 за унцию. На закрытие торгов на спот-рынке в пятницу цена золота составила 1526,96 за унцию, что на 1,93% выше закрытия четверга. Золото уверенно дорожает с начала июня этого года, когда обострились отношения США и Китая. С этого времени цена драгоценного металла выросла почти на 20%.

В конце минувшей недели отношения между крупнейшими экономиками мира обострились еще больше. 23 августа Минфин Китая объявил о повышении с 1 сентября и с 15 декабря пошлины на товары из США на общую сумму $75 млрд. Так китайское ведомство отреагировало на планы введения администрацией США 10% пошлины на товары китайского импорта на $300 млрд с 1 сентября. Реакция президента США Дональда Трампа не заставила себя долго ждать, и было объявлено, что с 1 сентября будут повышены пошлины не на 10%, а на 15%. Кроме того, пошлины на другую группу товаров на $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. При этом в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США сожалеет, что не повысил пошлины на товары из КНР еще выше. По словам главного аналитика ПСБ Романа Антонова, очередная эскалация торгового конфликта между США и Китаем, и без того оказывающая сильное давление на мировые рынки, после некоторого затишья получила новый поворот, что и стало причиной роста цен на золото. При этом, как указывает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, «шансы на достижение компромисса резко ослабли, что увеличивает макроэкономические риски замедления роста в обеих странах, что потребует новых стимулов».

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Поддерживает цены на золото и геополитическая неопределенность в различных регионах мира. В частности, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальный французский источник, что несогласованный выход Великобритании из ЕС рассматривается как основной сценарий. По словам стратега Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, если события действительно будут развиваться по этому сценарию, это «будет способствовать повышению спроса на защитные активы, поскольку несогласованный "Брексит" чреват неоднозначными последствиями для экономики Великобритании и других европейских стран». Дополнительным фактором поддержки для золота стало обострение международной обстановки после заявления президента Ирана о том, что уровень безопасности международных морских путей снизится, если экспорт нефти из исламской республики будет сокращен до нуля, указывает господин Шейбе.

Впрочем, аналитики отмечают, что глава ФРС Джером Пауэлл не дал рынкам четкого сигнала снижать ставку, ограничившись «дежурными» фразами. Опубликованный протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США оказал умеренно негативное влияние на цену золота. По мнению Михаила Шейбе, «этот документ свидетельствует о том, что в ходе заседания руководство ФРС не сформировало единого мнения по вопросу, должно ли ожидающееся снижение ставок быть столь же решительным, как предполагают рыночные котировки».

По оценке Сергея Суверова, в перспективе сентября-октября возможны новые серьезные всплески внимания инвесторов к золоту и достижение котировок $1570–1600 за унцию, если произойдет эскалация торгового конфликта, а ФРС снизит ставку. Как считает Роман Антонов, в текущей конъюнктуре цена золота вполне способна устремиться к отметке $1560 за унцию и протестировать уровень $1600 за унцию.

Дмитрий Михайлович