Углю могут снизить налоги

Угольная отрасль, которая в этом году находится под давлением из-за снижения мировых цен, может получить поддержку от государства. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по снижению НДПИ на уголь и синхронизации с экспортом планов развития международных пунктов пропуска. Минэнерго уже предлагало давать льготы по НДПИ, однако, по мнению собеседников “Ъ”, их значение для отрасли будет невелико, а наиболее существенными являются поручения, связанные с развитием транспортной инфраструктуры.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 31 октября подготовить предложения по корректировке расчетов НДПИ на уголь, следует из перечня поручений по итогам совещания с главами угледобывающих регионов. Также господин Путин поручил «совместно с ФСБ России», в чьем ведении находится пограничная служба, обеспечить синхронизацию планов развития международных пунктов пропуска, автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами экспорта угля. Кроме того, Минэнерго должно предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в сжиженные газы и водород. Остальные поручения президента носят социальный характер. В Минфине и Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Владимир Путин, президент РФ, на совещании с руководителями угледобывающих регионов, 22 августа У наших конкурентов — это Австралия, Индонезия — логистические условия лучше, чем у нас, потому что центры добычи находятся ближе к местам отгрузки

Минэнерго уже предлагало снижать НДПИ на уголь — такие идеи содержатся в опубликованном проекте программы развития угольной отрасли. В рамках подпрограммы «Развитие сырьевой базы угольной промышленности» намечается снижать или обнулять ставку налога для компаний, которые внедряют новые технологии добычи или обогащения и вовлекают в оборот запасы, нерентабельные при использовании существующих технологий.

Сейчас НДПИ на уголь платится с тонны добытого сырья по ставке 11 руб. для бурого угля, 47 руб.— для антрацита, 57 руб.— для коксующегося угля и 24 руб.— для всех прочих видов угля. Эти ставки ежеквартально корректируются на коэффициент-дефлятор и, например, для третьего квартала этого года составляют 11,15 руб., 46,3 руб., 51,2 руб. и 19,9 руб. соответственно. Платежи НДПИ составляют крайне незначительную долю затрат крупных угольных компаний. Так, например, крупнейший производитель энергетического угля СУЭК в первом полугодии заплатил $21 млн НДПИ, что составило менее 1% в себестоимости продукции. В законе о федеральном бюджете общие поступления от НДПИ на уголь в 2019 году запланированы в размере лишь 6 млрд руб.

Хотя сейчас угольщики из-за падения цен на экспортных рынках, особенно в Европе, активно просят различных преференций (см. например, “Ъ” от 18 июля), снижение НДПИ их мало волнует из-за незначительности связанных с налогом затрат. В 2013 году предлагались льготы по НДПИ для новых проектов в труднодоступных районах Дальнего Востока и Тувы, однако компании, если смотреть примеры Эльгинского и Элегестского месторождений, решают в первую очередь вопросы транспортной инфраструктуры, отмечает собеседник “Ъ” в отрасли.

Поручение, связанное с развитием международных пунктов пропуска, является, по сути, частью развития Восточного полигона. «Уголь — самый массовый перевозимый груз, поэтому от него зависит загрузка пунктов пропуска»,— рассказывают собеседники “Ъ” в отрасли. По прогнозам Минэнерго, экспорт угля с учетом возможностей железнодорожных перевозок в восточном направлении увеличится с 99 млн до 237–252 млн тонн в 2035 году, тогда как экспорт на запад упадет с 99 млн до 65 млн тонн.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, наиболее существенный толчок развитию угольной отрасли дадут поручения, связанные с транспортом. «Российская угольная промышленность ориентирована на экспорт в Азию,— поясняет эксперт.— Необходимо строительство современных портовых мощностей со специальным оборудованием, включая оборудование для выгрузки смерзшегося угля в зимний период». С учетом расположения ряда крупных месторождений, добавляет господин Красноженов, необходимо развивать автомобильные и железнодорожные переходы на границе с Китаем.

Евгений Зайнуллин