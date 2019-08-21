Операторы связи подали телесигнал

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала «крайне опасным» законопроект о создании единого поставщика контента 20 телеканалов в интернете. К его критике присоединились и операторы кабельного и спутникового ТВ, опасающиеся, что новая структура будет диктовать им условия. Авторы проекта настаивают, что его основные цели — борьба с пиратством и контроль рекламы.

ФАС, Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть» направили отзывы (есть у “Ъ”) на законопроект о системе интернет-трансляций 20 обязательных общедоступных телеканалов. Все они не поддержали документ, который 23 июля внесли в Госдуму председатель комитета по информполитике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский. Он предполагает создание до 2020 года единого поставщика контента 20 телеканалов для интернет-площадок, которого на конкурсе выберет Роскомнадзор и к которому не будут применяться антимонопольные ограничения. Единого оператора предлагала создать «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Основанная ей в 2017 году онлайн-платформа «Витрина ТВ» планирует подать заявку на будущий конкурс.

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ФАС в письме Минкомсвязи подчеркивает, что считает «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений. Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила “Ъ”, что служба «концептуально не поддерживает законопроект».

АКТР в письме Леониду Левину указывает, что пострадают вещатели обязательных телеканалов, которые «будут поставлены в заведомо худшие условия по сравнению с другими телеканалами и видеосервисами, попадут в зависимость от участника рынка, имеющего свои коммерческие интересы». «Аргументы за такого поставщика не выдерживают критики, инициатива не может повлиять на ситуацию с пиратством или создать "единое информационное пространство". Она, наоборот, создаст преграды для распространения каналов»,— заявил “Ъ” вице-президент АКТР Михаил Силин.

В письме «Ростелесети» главе Совета федерации Валентине Матвиенко говорится, что инициатива исключит из интернет-эфира региональные передачи и местные сетки вещания под разные часовые пояса. Президент «Ростелесети» Олег Грищенко добавил, что проект «ставит палки в колеса прогрессу», так как операторы должны будут остановить развитие ОТТ-сервисов, приложений для отложенного просмотра, проектов по Smart TV и «технологически лоббировать решение нового поставщика — вероятно, "Витрины ТВ"».

Требование встраивать чужой плеер в существующие проекты не поддерживает большинство операторов, оно даже не было обсуждено с отраслью, подчеркивает директор по работе с органами власти и внешним коммуникациям «Триколора» Павел Стешин. «Организация наделяется фактически неограниченными правами и, прикрываясь благовидной целью, будет диктовать рынку свои условия игры»,— уверен он. «Абсолютно непонятно, для чего необходим посредник между каналами и операторами, а создание монополий всегда негативно сказывается на развитии отрасли»,— согласен гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский. «Требования к уполномоченной организации не исключают, что это будет частная коммерческая структура. Частная монополия на высококонкурентном волатильном рынке, с нашей точки зрения, недопустима. И самое главное, в ней нет ни малейшей необходимости»,— считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Замминистра связи Алексей Волин сообщил, что министерству известна позиция ФАС и операторов, оно запросило мнения федеральных каналов и крупнейших медиахолдингов. «Наша позиция будет отражать мнение отрасли. Будем ориентироваться на мнение крупных участников рынка, которые определяют лицо отрасли, позиция региональных участников точно не является определяющей»,— отметил он.

В НМГ от комментариев отказались. Источник в холдинге считает, что телеком-компании искажают информацию. «Поставщиками контента как были, так и остаются 20 каналов мультиплекса. Никакого единого поставщика нет. Есть единое технологическое решение, основная задача которого — борьба с пиратством и контроль данных и рекламного инвентаря»,— настаивает он. Критика не учитывает социальную значимость обязательных каналов, проект коррелирует с тем, как единый оператор обеспечивает их эфирное вещание по всей территории РФ, говорит Леонид Левин. «Проект направлен на пресечение нелицензионного распространения контента и рекламы, нарушающей закон. Возможность контролировать это в рамках одной платформы сокращает риски»,— заявил он, пообещав, что проблема вещания в разных часовых поясах будет учтена при доработке.

Валерия Лебедева