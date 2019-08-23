Площадь перед домом правительства в Донецке назовут в честь Александра Захарченко

В Донецке перед домом правительства именем первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко назовут площадь. По словам действующего главы республики Дениса Пушилина, господин Захарченко стал «олицетворением борьбы за свободу и независимость наших граждан, духа единства и народного порыва, в котором сплотился весь Донбасс ради спасения своей земли».

«Площадь, расположенная перед домом правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко. Все мы помним многотысячные митинги, которые собирались в начале 2014 года перед зданием бывшей Облгосадминистрации. Эта площадь для всех жителей Донбасса символизирует начало борьбы за русский мир, начало жизни Донецкой народной республики»,— говорится в заявлении господина Пушилина (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, возглавлявший ДНР с 2014 года Александр Захарченко был убит при взрыве в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. С ним погиб его телохранитель, еще несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы ДНР назвали происшедшее терактом и заявили, что к преступлению причастна Украина. Киев отверг эти обвинения.

Подробнее об убийстве — в публикации “Ъ” «Теракт между Москвой и Киевом».