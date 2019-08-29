Дактилоскопия алмазов

Существует несколько типов природных и искусственных алмазов. Но и внутри каждого типа каждый кристалл имеет индивидуальный набор химических примесей, инородных включений, неповторимый изотопный состав, комплекс дефектов кристаллической решетки (помимо неповторимой формы, размера и веса). Изучение всех этих свойств позволяет создать научные основы дактилоскопии алмазов и выполнять минералогическую паспортизацию.

Например, алмазы типа IIb в кристаллической решетке содержат бор. Согласно последним исследованиям, они образовались на глубине 410–660 км в нижней мантии Земли. Это в четыре раза глубже, чем у других типов алмазов. Атомы бора, который откладывался в океанической коре, в процессе субдукции (литосферные плиты океанической коры и пород мантии поддвигаются под края других плит) вместе с водосодержащими минералами перешли в нижнюю мантию. На этой глубине повышенные температуры и давление разрушили водосодержащие минералы, что высвободило богатую бором жидкость. За этим процессом последовал рост алмаза.

Ученые геологического факультета МГУ им. Ломоносова в 2011–2013 годах выполнили государственный контракт №2011/306 на научно-исследовательскую работу по государственному оборонному заказу по теме «Изучение химико-генетических классификационных признаков алмаза из основных месторождений России и создание соответствующей базы данных». В 2013–2015 годах этим же коллективом была выполнена НИР «Деяние» по теме «Создание автоматизированной геоинформационной системы анализа классификационных признаков алмаза из основных месторождений России». В 2017 году исследования были продолжены в рамках НИР «Исследование типоморфных свойств алмазов из новых месторождений России».

Исполнитель НИР Галина Криулина пояснила «Ъ-Науке»:

«Наноразмерные включения в алмазах диагностируются методом локальной ИК-спектроскопии. Метод магнитометрии при высокочувствительных настройках позволяет диагностировать (разделять) природные и синтетические алмазы, даже не содержащие видимых включений. Комплексное изучение образцов методами инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния дает наиболее полную информацию о наноминералогии алмаза. Такой подход будет наиболее информативен для обоснования типизации нановключений в алмазах, разработки методики использования наноминералогии алмаза в научных и практических криминалистических целях».

Олег Евгеньевич Ковальчук, замдиректора по инновационной работе Научно-исследовательского геологического предприятия АЛРОСА, сообщил «Ъ-Науке»:

«Нами ведутся собственные проекты по дактилоскопированию алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья и, естественно, заинтересована в том, чтобы можно было идентифицировать кристаллы на каждом этапе производства, на этапе продаж и после продажи и огранки. Это возможно благодаря тому, что кристаллы алмаза растут в сложных по строению и составу минералогических средах, где даже рядом находящиеся кристаллы по-разному обеспечены необходимым для роста веществом, рост многократно сменяется процессами растворения, что гарантирует отсутствие в природе двух абсолютно одинаковых кристаллов. В этом случае задача идентификации кристалла сводится к задаче, аналогичной отождествлению человека по признакам внешности, папиллярному узору, цвету волос и др.».