В центре Москвы 31 августа пройдет молодежный фестиваль «PROлето»

В следующую субботу, 31 августа, на проспекте Академика Сахарова в Москве пройдет молодежный фестиваль «PROлето», посвященный началу учебного года. Ранее столичная мэрия отклонила три заявки на проведение в центре города в этот день оппозиционных акций протеста. Никаких альтернативных площадок власти Москвы организаторам акций не предложили.

Как рассказал журналистам председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, с 15:00 до 19:00 «PROлето» будет идти на проспекте Сахарова. После фестиваль переместится на ВДНХ (с 20:00 до 23:00). Господин Красноруцкий уточнил РБК, что заявку на проведение мероприятия подали 15 августа.

«На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль “Маевка”, однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включиться в “PROлето”»,— пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, акции протеста проходят в столице с июля. Поводом стал отказ в регистрации оппозиционных кандидатов, в числе которых — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов. После одной из акций — несанкционированного митинга 27 июля — СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане имеют право на мирный протест, а нарушители должны отвечать по закону.

О сборе средств для помощи фигурантам дел по итогам московских протестов — в материале “Ъ” «Есть предложение скинуться на аресты».