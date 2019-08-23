Жалобы зашли за ролики

Бывший помощник президента Башкирии, видеоблогер Андрей Потылицын на этой неделе дважды проиграл суды по искам о защите деловой репутации от героев своих сюжетов. В понедельник Ленинский райсуд Уфы частично удовлетворил заявление кандидата на должность главы Башкирии Зульфии Гайсиной, а в среду — депутата горсовета Уфы Андрея Носкова. В обоих случаях суд признал, что распространяемые блогером сведения не соответствуют действительности, и взыскал с него в пользу истцов компенсацию морального вреда. В сентябре господину Потылицыну придется в третий раз отстаивать свою позицию: на этот раз в споре с госхолдингом «Башспирт».

Видеоблогер Андрей Потылицын в минувший понедельник проиграл судебное разбирательство Зульфие Гайсиной — кандидату на пост главы Башкирии от партии «Яблоко». Госпожа Гайсина обращалась в Ленинский райсуд Уфы с иском о признании не соответствующими действительности и порочащими ее честь и деловую репутацию сведений, представленных блогером в роликах, размещенных в Youtube 13 и 20 июля. Она просила суд обязать ответчика удалить ролики и выплатить 4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично. Спорные сведения он признал несоответствующими действительности, взыскал с ответчика 5 тыс. руб., а в оставшейся части требований отказал — к моменту вынесения решения Андрей Потылицын самостоятельно удалил спорный контент.

По словам Зульфии Гайсиной, ее претензии касались не конкретных выражений Андрея Потылицына, а общего контекста роликов, из которых следовало, что она принимает участие в выборах «для вида». «Сторона ответчика не смогла доказать, что я являюсь так называемым спойлером и участвую в выборах непонятно для чего, — отметила госпожа Гайсина. — Естественно, его представитель ссылалась на то, что ее клиент выражал свое мнение, но в роликах, на мой взгляд, высказывалось утверждение». Зульфия Гайсина не исключила, что подаст апелляционную жалобу на решение суда, который взыскал с ответчика 5 тыс. руб. Сумму компенсации она пообещала передать на строительство уфимского хосписа.

В 2011–2014 годах Андрей Потылицын работал помощником главы администрации президента Башкирии, занимался развитием проекта «Открытое правительство», а также, по данным „Ъ“, рекламным сопровождением избирательных кампаний «Единой России». В декабре 2015 года возглавил местное отделение «Открытой России», а в январе 2018 года сложил с себя эти полномочия. Канал в Youtube — «Открытая политика» — Андрей Потылицын зарегистрировал в августе 2017 года. На сегодняшний день на него подписано 8,8 тыс. человек.

В среду «Башинформ» сообщил, что блогер проиграл спор с депутатом горсовета Уфы Андреем Носковым, который просил опровергнуть сведения, представленные в видеороликах, и взыскать с ответчика 20 млн руб. Какую сумму компенсации удовлетворил Ленинский райсуд Уфы, не сообщается. Андрей Носков от комментариев вчера воздержался.

12 сентября ожидается рассмотрение еще одного аналогичного иска к видеоблогеру. В июле госхолдинг «Башспирт» обратился в арбитражный суд Башкирии с иском к Андрею Потылицыну о защите деловой репутации и взыскании убытков в размере 1 млн руб. Господин Потылицин тогда сообщал „Ъ“, что претензии адресованы материалу «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова», опубликованному в Youtube 8 июня. В прошлую среду суд привлек к процессу в качестве третьего лица Контрольно-счетную палату республики.

Получить комментарии у Андрея Потылицына вчера не удалось: он не отвечал на звонки и сообщения в мессенджерах.

Булат Баширов