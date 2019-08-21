ЛИТФЕСТ – главная литературная площадка фестиваля «Таврида-АРТ»

С 23 по 25 августа 2019 года в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» в Республике Крым будет проходить книжный фестиваль Литфест. Организатор Литфеста – Издательская группа «Эксмо-АСТ» при участии группы компаний «ЛитРес» и проекта поддержки чтения среди молодежи #ЮФ.



Литфест станет главной литературной площадкой фестиваля «Таврида-АРТ», на которой пройдут творческие встречи с известными писателями, мастер-классы, лекции, дискуссии, поэтические баттлы. В зоне Литературный чилаут для всех желающих будут доступны раскраски-антистресс, которые стали в последние годы популярными во всем мире, японская игра КЕН-КЕН и другие развлечения. Кроме того, ежедневно гостям фестиваля будут доступны книги для скачивания – для этого будут размещён стенд с QR-кодом электронной библиотеки. Также все дни будет работать книжная ярмарка с новинками современной литературы.

Гостей фестиваля ждут встречи и автограф-сессии с известными писателями: Захаром Прилепиным, Дмитрием Емцом, Анной Матвеевой, Яной Вагнер, Григорием Служителем, рэп-исполнителем St, а также популярными авторами литературы нон-фикшен.

«Ключевая аудитория издателей сегодня – это молодые люди. От того, станут ли они читать книги, будут ли инвестировать в свое образование, саморазвитие и приобретать знания, навыки XXI века, развивать эмоциональный интеллект, зависит будущее нашей страны, ее положение в мире, конкурентоспособность в важнейших отраслях экономики, образования, культуры. От того, станет ли чтение ежедневной привычкой у представителей молодого поколения, во многом зависит уровень их возможностей и качества их жизни завтра. И Литфест наглядно иллюстрирует это, представляя книгу как доступный в разных форматах источник ярких впечатлений и новых возможностей. Желаю всем гостям и участникам фестиваля увлекательно и с пользой провести время в солнечном Крыму!», – говорит президент Издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Все мероприятия условно разделены на тематики #ЛитАктив, #ЛитКласс, #ЛитБлог и #ЛитКафе, что позволит каждому гостю фестиваля выбрать интересные для себя форматы. Также в павильоне будут представлены две выставки: «Киновселенная Стивена Кинга» и «Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях».

Цель Литфеста – раскрытие творческого и интеллектуального потенциала, литературных и поэтических талантов у участников фестиваля, популяризация чтения, освещение трендов российской и мировой литературы. Любой желающий оказаться на фестивале, может пройти регистрацию на сайте https://tavridafest.art/registration/viewer

23 августа

С 11:00 и на протяжении всего дня в зоне Литературный чилаут пройдут соревнования по японской системе развития мозга КЕН-КЕН, популярной во всем мире. В аудиобудке «Литрес: Чтец» каждый желающий сможет попробовать себя в роли чтеца аудиокниги. А Петр Скляр, автор книги «Словографика. Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях», в 14.00 проведет мастер-класс по каллиграфии на тему русских пословиц и поговорок.

Основные встречи с авторами пройдут в зоне Лектория фестиваля. В 11:00 тренер по развитию памяти, внимания и риторики Гюзель Абдулова даст мастер-класс по развитию навыков скорочтения.

В 12:00 на этой площадке начнется public talk «ProBlog – блогер как бренд», в рамках которого креативный директор проекта #ЮФ Екатерина Кожанова, talant-manager Анна Лебедева и блогер, писатель Никита Аверин обсудят тренды блогосферы и возможности продвижения книг и чтения. В рамках проекта #ЮФ популярные блогеры, музыканты, артисты говорят с юным поколением о книгах и чтении. Среди послов чтения проекта: блогеры Сыендук, Ян Го, Лена Шейдлина, рэп-исполнитель GONE.Fludd и др.

По завершении этой дискуссии, в 13.00, гостей фестиваля ждет мастер-класс по ораторскому искусству «Заново учимся читать» от директора Молодежного экспериментального театра МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика» Павла Лазаренко.

На мастер-классе «Аудиокниги. Как стать чтецом и зарабатывать», который состоится в 14.00, представители сервиса «ЛитРес: Чтец» дадут практические советы всем, кто любит и умеет читать вслух, озвучить книгу из золотого фонда литературы или же современный бестселлер и зарабатывать с каждого проданного экземпляра аудиокниги. Победитель международного конкурса чтецов Сергей Бельчиков расскажет, как оборудовать домашнюю студию звукозаписи и в чем секрет удачной аудиокниги.

В 15:00 в Лектории начнется встреча с Анной Матвеевой, автором романов «Перевал Дятлова», «Девять Девяностых», «Лолотта», «Спрятанные реки». Анна расскажет «Как стать и остаться писателем».

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот!» под руководством создателя проекта Михаила Фаустова стартует в 16.00. Участники чемпионата прочитают без подготовки отрывки произведений современных авторов и писателей-классиков.

А в 17:00 известный журналист и популярный блогер Радмила Хакова поделится личным опытом на мастер-классе «Как найти своего человека за 147 свиданий», и представит книгу «147 свиданий. Как я искала себе пару и что из этого вышло».

24 августа

Утро второго дня Литфеста также начнется с интеллектуальной игры КЕН-КЕН и других развлечений в Литературном чилауте. В 13:00 здесь состоится мастер-класс «В поисках своего героя на бумаге» создателя «Настенькиных комиксов» Анастасии Лемовой. Также все желающие смогут освоить веселую игру «Узнай меня» и попробовать себя в роли чтеца аудиокниг в аудиобудке от сервиса ЛитРес.

В 11:00 на площадке Лектория зоолог, популяризатор науки Илья Гомыранов представит бестселлер «Насекомые России. Определитель» и расскажет о животных-супергероях. Вы когда-нибудь рассуждали о животных как супергероях с суперспособностями? Комары, оснащённые сверхчуткими сенсорами для поиска крови, лягушки, чья слюна раз в 50 более клейкая, чем современные полимеры, суперцепкие лапы геккона. Многие технологии мы позаимствовали у животных. На лекции вы узнаете, какие "зверские" технологии удивляют ученых, инженеров и изобретателей.

В 12:00 гостей фестиваля ждет мастер-класс "Супермозг: как стать успешным, используя внутренний потенциал" Гюзель Абдуловой.

В 13:00 на мастер-классе «Самиздат. Как стать писателем и начать зарабатывать на этом деньги уже сейчас» секретами литературной кухни поделятся руководитель сервиса «Литрес:Самиздат». Евгений Селиванов, руководитель интегрированных издательских сервисов ЛитРес, расскажет, почему самиздат становится всё более популярным во всем мире. Как можно опубликовать свою книгу бесплатно на крупнейших онлайн-площадках и найти своих читателей. Евгения Кретова, победитель литературной премии «Электронная буква» 2018 года поделится своим опытом автора самиздата и действенными лайфхаками.

В 14:00 начнется творческая встреча с писателем Яной Вагнер, на которой все узнают, "Зачем нам истории о конце света?". Автор известного романа «Вонгозеро» расскажет также о его экранизации.

В 15:00 артист МХТ им.Чехова, писатель Григорий Служитель познакомит гостей фестиваля с дебютным романом «Дни Савелия» и поделится размышлениями о роли котов в мировой литературе.

25 августа

С 11:00 утра на площадке Литературный чилаут гостей фестиваля также ждут интеллектуальные игры и возможность прочитать отрывки из аудиокниг в аудиобудке от сервиса «Литрес.Чтец».

В зоне Лектория в 11:00 состоится презентация книги «Как работает иммунитет» серии «Библиотека Гутенберга» и встреча с автором Екатериной Умняковой.

В 12:00 поклонников «хулиганского фэнтези» ждет встреча с Дмитрием Емцом, автором книг о Тане Гроттер, Мефодии Буслаеве, серий «Школа Ныряльщиков», «Страшилки», «Мутантики», «Страшные истории».

В 13:00 рэп-исполнитель Александр ST расскажет, как связаны рэп и поэзия Серебряного века, а также прочитает свои стихи из книги «Рэпер против музыки».

В 14:00 начнется поэтический баттл «Пушкин бы оценил», в котором смогут принять участие все желающие, при условии предварительной регистрации (в павильоне Литфеста).

В 15:00 Анастасия Лемова, автор проекта «Настенькины комиксы», Андрей Дроздов, руководитель секции комиксов SMART библиотеки; Ольга Орлова, генеральный директор ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; Владимир Косаревский, директор библиотеки №197 им. А.А. Ахматовой Smart-библиотеки обсудят с гостями фестиваля современных супергероев и будущее комиксов. Современные комиксы - проводник к книге, к пониманию себя, своих эмоций и окружающего мира. Так ли это?

После дискуссии, в 16.00 в зоне Литературный Чилаут состоится викторина "История комиксов" от создателей секции комиксов SMART библиотекии им. А.А. Ахматовой.

В 16:00 Петр Скляр представит свою книгу «Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях». Эта книга - первый отечественный опыт систематического осмысления и визуального отображения 100 русских пословиц и поговорок, которые составляют неотъемлемую часть русского языка и русской культуры. Также Пётр поделится опытом, как с одной случайной пословицы за 5 лет раскрутить проект до 3 книг, выставок и представления на отечественных и зарубежных аукционах.

В 17:00 на вопросы гостей фестиваля ответит Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Захар Прилепин – автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов «Восьмёрка», «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки» и «Не чужая смута».

«Как пережить экранизацию?» – об этом с гостями Литфеста в 18.00 поговорят писатели Яна Вагнер, актер и писатель Григорий Служитель, а также эксперт по комиксам Андрей Дроздов.

Среди насыщенной программы Литфеста каждый найдет интересные ему мероприятия, события и книги! Ждем вас на главной литературной площадке этого лета - на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ»!

Программа Литфеста также опубликована на сайте https://tavridafest.art/program/viewer

Регистрация в качестве зрителя открыта по ссылке https://tavridafest.art/registration/viewer

Информационные партнёры Литфеста: газета и портал «Коммерсант-Кубань», телеканал ОТР и пакет телеканалов ViP.

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