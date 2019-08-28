Курс на оздоровление

Компания Nielsen специально для «Денег» изучила, как за последние три года у россиян изменились предпочтения при покупке алкоголя и мяса.

По данным Nielsen, за последние годы более 84% россиян пересмотрели свои привычки питания. Так, 65% респондентов снизили потребление сахара, 53% говорят о снижении в рационе жиров, а еще 67% увеличили количество натуральных и полезных продуктов в своем рационе. Выводы Nielsen подтверждают исследования Gfk, по их данным, 28% россиян стараются покупать фермерские продукты, еще 22% — товары, на упаковку которых нанесены пометки «органик», «эко» или «био». Рост продаж индейки в Gfk также связывают с запросом россиян на здоровое питание. Этот тренд стимулирует и розничные сети: как показывает аналитика Knight Frank, за последние три года в Москве динамичнее всего развиваются продуктовые ритейлеры форматов фермерских продуктов и здорового питания. В период с 2015 по 2018 год число таких торговых точек выросло в 3,5 раза, до 714 магазинов.

Говоря о мясе, главным трендом последнего года в Nielsen называют постепенное смещение предпочтений от свинины и курицы в сторону говядины и индейки, однако первые две категории остаются самыми востребованными и занимают более 80% рынка. Средний чек составляет около 192 руб., а самым дорогим продуктом остается говядина, стоимость которой в среднем достигает 447 руб. Ежегодно средняя цена растет практически на 14%.

Меняются привычки потребления алкоголя. Кроме продолжающейся тенденции отказа от водки — единственного алкогольного напитка, показывающего отрицательную динамику не первый год подряд, в этом году жители страны начали активнее покупать джин, виски и шампанское. Впрочем, водка все еще остается одним из самых популярных видов алкоголя, занимая более 10% от общего объема. На третьем месте — игристое вино с долей менее 4% от общего объема. Лидер — пиво с долей более 80%, обеспечивающее средний чек всему алкогольному сегменту в 186 руб.

По мнению специалистов, в 2018 году продажи пива во многом росли из-за проведения чемпионата мира по футболу, кроме того, важную роль сыграло развитие на рынке локальных брендов. В среднем стоимость алкоголя в год растет только на 1%. По данным Федеральной антимонопольной службы, в 2018 году всего в стране было произведено порядка 960 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, еще 74,4 млн дал ввезено в Россию.

Никита Щуренков