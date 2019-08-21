Сельское вновь

Нижегородская область подготовила список проектов для участия в государственной программе комплексного развития сельских территорий. Общий объем заявки на 2020 год оценивается в 4 млрд руб. При этом в региональном минсельхозе отмечают, что сама программа финансирования пока не сформирована, поэтому неизвестно, сколько средств из федерального бюджета получит Нижегородская область. Депутаты законодательного собрания рекомендовали правительству составить список территорий, которые смогут участвовать в программе, и критерии их отбора.



Нижегородская область сформировала заявку на участие в государственной программе комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 годы. Как заявил на заседании комитета по агропромышленному комплексу нижегородского заксобрания глава регионального минсельхоза Николай Денисов, общий объем финансирования проектов, включенных в заявку на 2020 год, оценивается в 4 млрд руб. В министерстве рассчитывают, что 1,7 млрд руб. из этих средств будет привлечено из федерального бюджета, еще 556 млн руб. планируется выделить из бюджета области, 134 млн руб. — из местных бюджетов. Кроме того, 1,67 млрд руб. должно поступить из внебюджетных источников.

По словам Николая Денисова, государственная программа имеет несколько направлений. Одно из них — развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства. Для этого правительство планирует предоставлять социальные выплаты гражданам на строительство и приобретение жилья, а также компенсировать затраты на его аренду по договорам найма. Кроме того, средства чиновники намерены выделять на обустройство площадок под компактную жилую застройку и предоставление льготных ипотечных кредитов с начала 2020 года. Общий объем заявки по этому направлению оценивается в 2,35 млрд руб., из которых 467 млн руб. должны составить средства федерального бюджета, 179 млн руб. — областного, 42 млн руб. — муниципальных бюджетов. Еще 1,65 млрд руб. планируется найти во внебюджетных источниках.

Вторым направлением госпрограммы является проект газификации и водоснабжения сельских поселений. Общая стоимость заявки по этому пункту обозначена в 274 млн руб., из которых 191 млн руб. планируется привлечь из федерального бюджета. Третьим направлением программы станет строительство и реконструкция дорог, ведущих к общественно значимым объектам в населенных пунктах, а также к предприятиям АПК. Стоимость заявки на 2020 год составила 860 млн руб., в том числе федеральные средства — 515 млн руб., областные — 280 млн руб., местные — 65 млн руб. Благоустройство сельских территорий станет четвертым направлением программы. По этому пункту нижегородским минсельхозом запланированы затраты в размере 6 млн руб., из которых 70% предоставят федеральный и областной бюджеты, 30% — муниципалитеты и местные жители в рамках софинансирования и гражданской инициативы.

«Ключевой программой является проект по созданию современного облика сельских поселений. Инициаторами проектов по этому направлению должны выступать местные органы власти, население и представители бизнес-сообщества. Это может быть строительство, модернизация или капитальный ремонт объектов социальной сферы, дошкольных и образовательных учреждений, покупка новых автомобилей и оборудования, развитие и реконструкция сетей водоснабжения и канализации, очистных сооружений», — рассказал глава нижегородского минсельхоза. Критерии отбора по этому пункту на федеральном уровне будут разработаны в сентябре 2019 года, но у Нижегородской области уже готов список проектов на 589 млн руб., которые можно в него включить.

Николай Денисов отметил, что получение необходимого объема средств является главной сложностью реализации программы. По плану, объем финансирования программ по всей стране на 2020 год должен составлять 79 млрд руб. Регионы отправили заявок на 17 млрд руб., из них 10 млрд руб. — на проекты по дорожному строительству. «Я считаю, что регионам, в том числе и через депутатский корпус, необходимо добиваться, чтобы субъектам устанавливали какой-то лимит исходя из численности населения, объемов производства сельхозпродукции и других критериев», — отметил министр. Он считает, что, зная свой лимит, регионы смогут избежать лишней работы и точнее сформировать заявки.

На это вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина заявила, что установления лимитов регионам никогда не добиться. В том числе и из-за того, что часть субъектов, среди которых и Нижегородская область, не всегда в состоянии освоить средства, выделенные им по различным федеральным программам. Депутат уверена, что региону нужно готовить максимально возможное количество проектов для заявок, чтобы не упустить шанс, когда на уровне федерации «откроется окно возможностей».

В свою очередь депутат Николай Шкилев призвал представителей областного правительства и коллег-депутатов «не сильно пиарить» возможность участия Нижегородской области в госпрограмме. «Мы сейчас много наговорим, а вдруг у нас опять не получится, как это уже было раньше? Люди нам уже не верят. Они говорят, что мы врем, что у нас уже было множество разных программ, но они не выполняются. Обещать нужно только то, что мы можем сделать, а в этой госпрограмме у нас так не получится. Из одобренных 17 млрд руб. регионам на все их проекты остается всего 7 млрд руб. Ну дадут нам по 100 млн руб. Это — ничего. Поэтому нам нужно быть грамотнее в этих вопросах, чтобы потом самим не остаться в дураках, как это часто бывает», — заявил депутат.

По итогам заседания депутаты приняли решение рекомендовать региональному министерству сельского хозяйства подготовить и предоставить в комитет по АПК до 15 сентября проект региональной подпрограммы по комплексному развитию сельских территорий и перечень населенных пунктов, которые будут в ней участвовать. Также минсельхозу предложили разработать перечень критериев, по которым населенные пункты будут отбираться для участия в этой программе.

Андрей Репин