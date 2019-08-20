Путину доложили о девушке, которую полицейский ударил в живот на акции 10 августа

Президенту России Владимиру Путину докладывали о Дарье Сосновской, которую полицейский ударил в живот при задержании на акции 10 августа в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Что касается этой конкретной ситуации, то, естественно, она относится к резонансным, и соответствующие доклады президенту делались»,— сказал господин Песков. Он не смог ответить на уточняющий вопрос, знает ли президент имя полицейского и смотрел ли он видео, на котором запечатлен момент задержания.

Дмитрий Песков напомнил, что господин Путин свою позицию по несанкционированным митингам в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму выразил накануне в ходе визита во Францию. В частности, президент считает, что необходимо привлечь к ответственности виновных в нарушениях на акциях протеста и столкновениях с органами правопорядка.

Напомним, момент задержания Дарьи Сосновской попал на видео: видно, как полицейский бьет ее в живот. После задержания у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После инцидента госпожа Сосновская обратилась в Следственный комитет России с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку из-за грубого задержания госпожи Сосновской.

10 августа прошла очередная санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. По данным «Белого счетчика», на акцию пришло 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».

Как Владимир Путин прокомментировал акции протеста в Москве, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».