Область жмет на газ

В самарском отеле Lotte прошла пресс-конференция о газификации транспорта в Самарской области. Представители власти и бизнеса обсудили развитие направления в регионе и его выгоды для клиентов.



По словам министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова, одной из составляющих политики правительства РФ и Самарской области в последнее время является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу крупных предприятий. Президент Владимир Путин поставил задачу снизить их объем минимум на 20%. Так как главный источник таких выбросов – автотранспорт, в регионе активно развивается внедрение его экологически чистых видов, а также безопасного для атмосферы моторного топлива.

Автопроизводители наряду с традиционными моделями активно пополняют свой модельный ряд техникой на природном газе. В Самарской области ее производством занимается АО «АвтоВАЗ», которое совместно с ГК «Альтернативные топливные системы» выпускает линейку автомобилей CNG. «АвтоВАЗ на сегодня является первым и единственным производителем серийных авто на природном газе. История началась в конце 2017 года, когда стартовало производство автомобилей LadaVestaCNG,а с марта этого года начался выпуск LadaLargusна природном газе. Из года в год мы видим положительную динамику продаж этих автомобилей. На сегодня все больше компаний и юридических лиц по всей России покупает такую технику, видит в этом выгоду для себя»,– говорит начальник отдела по работе с ключевыми клиентами АО «АвтоВАЗ» Константин Качайлов.

Эксперты отмечают, что природный газ как газомоторное топливо дает ряд преимуществ. Он позволяет уменьшить себестоимость перевозок в среднем на 15 – 25%, в 10 раз по сравнению с традиционными видами топлива снижает объем выбросов токсичных веществ в атмосферу и увеличивает ресурс двигателя и срок эксплуатации транспортных средств для техники специального назначения в среднем на 30 – 50%.

В нашем регионе развивать рынок газомоторного топлива предполагается в Самарско-тольяттинской агломерации. В соответствии с установленными правительством РФ целевыми показателями к 2020 году не менее 50% единиц техники должно работать на природном газе в Самаре, 30% - в Тольятти и по 10% - в Сызрани и Новокуйбышевске.

В связи с этим областное правительство разработало комплекс прямых и системных мер поддержки перехода транспорта на газомоторное топливо. Так, с 2014 года муниципалитеты получают субсидии в размере 50% от стоимости покупаемой газомоторной техники. Кроме того, им компенсируются 50% затрат на переоборудование эксплуатируемого транспорта не ранее 2009 года выпуска для использования природного газа.

Одновременно в Самарской области развивается газозаправочная инфраструктура. Активную работу в этом направлении ведет компания «Газпром газомоторное топливо». Благодаря ней в настоящее время на территории Самарской области действуют семь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию еще три новые АГНКС: в Новокуйбышевске, Сергиевском и Ставропольском районах Самарской области.

Сейчас работа ведется на внебюджетные средства. А с 2020 года планируется возмещение части затрат на строительство и переоборудование АГНКС из регионального и федерального бюджетов из расчета 40 млн руб. на один объект.

По словам, заместителя директора московского филиала «Газпром газомоторное топливо» Михаила Иванова, природный ресурс газомоторного топлива неисчерпаем.

«Компания реализует стратегию развития АГНКС, чтобы сделать метан более доступным для конечного потребителя. Основные преимущества его – экологичность, экономичность и безопасность. Поток топлива на действующие АГНКС растет, но мощности станций загружены только на 20 – 30%. При этом у объектов компании огромный потенциал в плане заправки транспорта. При этом для удобства потребителей компания реализует ряд маркетинговых программ», – считает Михаил Иванов.

Генеральным партнером «Газпром газомоторное топливо» по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо выступает ООО «АТС-ГАЗ»

«Во всей зоне присутствия группы компаний действуют единые технологии установки и стандарты качества, что для потребителя является ключевым фактором при выборе компании в качестве подрядчика по установке новой системы. Развитая дилерская сеть на всей территории России позволяет клиенту вне зависимости от того, в каком городе он находится, получить обслуживание и ремонт. Это позволяет повысить лояльность клиентов к переоборудованию», – говорит директор по развитию группы компаний ООО «АТС-ГАЗ» Евгений Лопаткин.

Активным внедрением транспорта на газомоторном топливе занимается сервис заказа такси «Ситимобил». Он был основан в 2007 году. В настоящее время сервис находится на втором месте по числу онлайн-заказов в Москве. В апреле 2018 года инвесторами проекта стали Mail.Ru Group и МегаФон. А в мае текущего года Ситимобил начал работу в Самаре, и в настоящее время благодаря сервису горожане совершают до 100 тыс. поездок еженедельно. В сентябре этого года компания запускает «Дом такси» для самарских водителей. Он будет представлять собой многофункциональный центр для таксистов не только Ситимобил, но и других операторов. «Работа в такси — это тяжелый труд, но в отличие от сотрудников других сфер, таксистам обычно негде отдохнуть, перекусить и просто пообщаться с коллегами. Мы стремимся создать комфортные условия для работы наших партнеров в каждом городе присутствия Ситимобил. Причем для нас не имеет значения, кто приезжает в Дом такси — водитель, который работает с нашим сервисом или с любым другим», – отметил директор по развитию регионов Ситимобил Иван Фрей.

Самара станет первым после Москвы городом, где появится «Дом такси». В столице в настоящее время работают три таких объекта, два из которых находятся вблизи аэропортов. Ежегодно их посещают более 200 тыс. водителей.

Кроме того, совместно с «Газпром газомоторное топливо» Ситимобил с марта 2019 года реализует программу «Первый раз в первый газ» и ожидает, что до конца текущего года в сервисе заказа такси будет работать еще не менее 7 тыс. автомобилей на метане.

«В Самаре для перевозок пассажиров совместно с нашим ключевым партнером, таксопарком «BERITAXI» мы подключили 150 автомобилей Lada Vesta CNG, использующих в качестве топлива метан. Соответственно мы постараемся придти к тому, чтобы максимально снизить выброс вредных веществ в атмосферу Самарской области. Всего в регионе парк битопливных автомобилей планируется расширить до 200 единиц Lada Vesta CNG», – говорит Иван Фрей.