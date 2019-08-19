Балаковскому району вернули незаконно переданную в пользование землю

В муниципальную собственность Балаковского района возвращены земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 156 гектаров в Быково-Острогском муниципальном образовании. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Прокурорская проверка показала, что в 2016 году комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского района передали главе крестьянско-фермерского хозяйства землю в безвозмездное пользование на шесть лет. При этом в интернете и печатных средствах массовой информации соответствующего извещения размещено не было, что нарушило права неопределенного круга лиц и экономические интересы муниципалитета.

По решению Арбитражного суда Саратовской области сделка признана ничтожной.

Марина Ковалева