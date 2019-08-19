Суд вернул в ОВД дело девушки, которую полицейский ударил в живот на акции 10 августа

Таганский суд Москвы вернул административное дело задержанной на акции 10 августа Дарьи Сосновской в Таганское ОВД из-за «недостатков при его составлении», сообщили “Ъ” в суде.

Напомним, момент задержания Дарьи Сосновской попал на видео: в кадре видно, как полицейский бьет ее в живот. После задержания у госпожи Сосновской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После инцидента девушка обратилась к главе Следственного комитета России по Тверскому району с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку из-за грубого задержания госпожи Сосновской.

«Я всегда говорила, что этот материал с огромным количеством нарушений. Я безумно рада. Я надеюсь, что полиция сейчас разберется и прекратит административное производство»,— сказала “Ъ” адвокат задержанной Татьяна Молоканова.

10 августа прошла очередная санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. По данным «Белого счетчика», на акцию пришло 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».