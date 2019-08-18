В центре Новосибирска горит ресторан

В центре Новосибирска загорелся самый дорогой ресторан города — Puppen Haus. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Чапыгина в Центральном районе поступило в 19:38 по местному времени (15:38 мск). До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Очаг возгорания локализовали в 20:18. На месте задействовано 12 единиц техники и 40 человек личного состава.

«Площадь пожара — 161 кв. м. Горит мансарда трехэтажного здания, пожарные не допустили распространение огня на соседние строения. Сейчас идет ликвидация огня и дотушивание»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе МЧС.

По словам маркетолога ресторана Елизаветы Соболевой, предварительная причина пожара — замыкание в кондиционере на четвертом этаже здания. «Ущерб пока оценить не могу, тушат до сих пор»,— рассказала госпожа Соболева “Ъ”.

Юлия Сасевич, Новосибирск