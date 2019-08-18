Власти Молдавии предлагают сократить часть привилегий экс-президентам страны

Бывшие президенты Молдавии могут лишиться части своих привилегий, оплачиваемых госбюджетом, сообщило местное издание NewsMaker со ссылкой на законопроект Госканцелярии. Таким образом правительство рассчитывает оптимизировать расходы.

Такая поправка в бюджет позволит стране сэкономить полмиллиона леев в год (около 1,9 млн руб.). Если законопроект будет принят, то бывшие президенты — Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николай Тимофти лишатся государственных автомобилей в постоянном распоряжении, личного кабинета и помощника. У президентов все также останутся пенсия, бесплатная медпомощь, санаторно-курортное лечение, дипломатический иммунитет и обеспечение безопасности.

Личный кабинет, помощника и автомобиль предоставили бывшим главам государства в 2016 году депутаты правившей тогда Демократической партии. Летом в Молдавии установилось двоевластие: коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») было назначено новое правительство и уволены ключевые силовики, но Демпартия отказалась оставлять власть. Лидер партии олигарх Владимир Плахотнюк назвал случившееся госпереворотом. В середине июня Демпартия объявила о роспуске парламента, что означало сложение полномочий.

В июне господин Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии и предположительно уехал в Лондон. В том же месяце МВД РФ обвинило его в контрабанде наркотиков. По данным ведомства, крупные партии гашиша переправлялись из Северной Африки транзитом через страны ЕС в страны СНГ, в том числе в Россию.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Вакуум олигархизма в Молдавии».

Подробности третьего дела — в публикации «Владимиру Плахотнюку нашли гашиш».