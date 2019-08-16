Без ножа и шпателя Росприроднадзор не смог взыскать с «Транснефти-Урал» ущерб за загрязнение почвы

Двухлетний судебный спор Росприроднадзора с компанией «Транснефть-Урал» о взыскании 28,5 млн руб. ущерба за загрязнение почвы возле садовых участков в Уфе завершился фиаско природоохранного ведомства. При повторном рассмотрении дела в арбитражном суде ущерб, нанесенный окружающей среде, был признан недоказанным, а компания освобождена от выплат, хотя не отрицала факт утечки нефтепродукта из трубопровода. Суды отказали Росприроднадзору в иске из-за ошибок и недочетов, допущенных специалистами ведомства при оформлении документов, подтверждающих ущерб. По мнению судов, Росприроднадзор проводил обследования с нарушением ГОСТа. Эксперты-экологи отмечают, что суды часто занимают сторону крупных компаний. Юристы перспектив обжаловать решение не видят.

В апелляционном суде завершился второй этап разбирательства башкирского управления Росприроднадзора с компанией «Транснефть-Урал», штаб-квартира которой расположена в Уфе. Природоохранному ведомству повторно отказано в иске о взыскании с оператора трубопроводов 28,5 млн руб. ущерба, нанесенного в марте 2015 года почвам возле садовых участков в Уфе в результате разлива нефтепродуктов из продуктопровода компании.

Спор сторон длился с августа 2017 года. Как следует из материалов дела, в апреле 2015 года Росприроднадзор получил сообщение от экологической организации «Зеленая лига» о загрязнении почвы нефтепродуктами возле СНТ «Калинка» в Калининском районе Уфы. Специалисты ведомства выехали на место и отобрали пробы почвы и поверхностной воды в восьми точках общей площадью 8,6 тыс. кв. м. На трех участках было установлено превышение условно-фоновой концентрации нефтепродуктов в три, 23 и 95 раз.

Проверяющие зафиксировали стойкий запах нефтепродукта, выжженный цвет растительности. Загрязняющие вещества попали в заболоченную почву возле леса. В своих актах и протоколах Росприроднадзор указал, что в непосредственной близости от загрязненной территории проходит магистральный нефтепродуктопровод Салават-Уфа, принадлежащий «Транснефти-Урал». На части обследованных участков были видны следы работы спецтехники и попытки ликвидировать загрязнение.

В ходе разбирательства представители «Транснефти-Урал» сообщили Росприроднадзору, что в марте того года обнаружили на трубопроводе в этом районе несанкционированную врезку, которую устранили, а грунт вывезли на принадлежащую компании линейную производственно-диспетчерскую станцию «Черкассы».

В октябре 2015 года Росприроднадзор составил в отношении «Транснефти-Урал» протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.6. КоАП РФ «Порча земель» (предусматривает до 80 тыс. руб. штрафа на юрлиц). Дело было передано на рассмотрение Калининского суда Уфы. Райсуд признал компанию виновной в нанесении ущерба и наложил 40 тыс. руб. штрафа. В 2016 году это решение отменил Верховный суд Башкирии, посчитав вину недоказанной.

В марте 2017 года Росприроднадзор предложил компании добровольно возместить экологический ущерб, но в «Транснефти-Урал» сделать это отказались.

Первую попытку взыскать ущерб через арбитражный суд природоохранное ведомство предприняло в августе 2017 года, но проиграло дело в двух инстанциях. Арбитражный суд Башкирии и апелляция отказали в иске, указав на то, что Росприроднадзор не представил убедительных доказательств нанесения ущерба природе, и того, что причиной ущерба была «Транснефть-Урал». Суды указали, что специалисты ведомства проводили процедуру обследования территории с «грубыми нарушениями» ГОСТа. Например, пробы почвы, делались не шпателем, ножом или почвенным буром, а лопатой и совком. В актах и протоколах были неверно указаны координаты земельных участков, где брались пробы, отметил суд. В пользу «Транснефти-Урал» сыграл и тот факт, что сотрудники компании, участвовавшие в осмотре территории, отказались подписать протоколы Росприроднадзора.

На второй круг разбирательство повернула в 2018 году кассация, которая указала, что нижестоящие суды не исследовали по существу обстоятельства загрязнения почвы. Однако на новом этапе спора и арбитражный суд Башкирии, и апелляция снова разрешили дело в пользу «Транснефти-Урал».

Глава регионального управления Росприроднадзора Ольга Янчук вчера сообщила „Ъ“, что ведомство будет снова оспаривать решение. Объем утечки дизтоплива на этой территории весной 2015 года был гораздо больше, чем удалось зафиксировать, отметила она: «Площадь была огромная. Там все сады затопило. Очень много ушло в лес. Мы предъявили вред только по тем участкам, по которым удалось зафиксировать значительное превышение. А сколько утекло с талой водой, неизвестно»,— отметила она.

Чистая прибыль АО «Транснефть-Урал» в 2018 году составила около 2 млрд руб. при выручке 42,34 млрд руб.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает шансы Росприроднадзора на пересмотр дела минимальными хотя бы «просто потому, что пересматривать судебные акты бесконечно невозможно». «Случаи, когда дело проходило три круга, были, но все-таки это исключительные ситуации»,— отмечает он. Сложность таких споров заключается в установлении источника загрязнения. «Претензии по загрязнению почвы «Транснефти-Урал» предъявлены исключительно потому, что рядом проходит принадлежащий компании продуктопровод.

Из документов Росприроднадзора даже неясно, какой именно участок — какой площади и конфигурации — был загрязнен. А без этого доказать вину «Транснефти-Урал» вряд ли возможно. Например, загрязнение может быть вызвано разливом топлива из проезжавшей автоцистерны»,— отметил юрист.

Управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов отмечает, что если бы суд занял сторону Росприроднадзора, у собственников садовых участков появился бы шанс предъявить компании иски о компенсации вреда.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов отмечает, что природоохранным ведомствам редко удается привлечь крупные компании к ответственности. «У них мощные правовые службы, поддержка в органах прокуратуры, влияние на суды. Кроме того, мы узнаем далеко не о всех авариях: компании их скрывают»,— отмечает он.

Влада Шипилова