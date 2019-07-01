Продолжение следует

Как сообщал “Ъ” ранее, в прошлую пятницу состоялось совещание о реформе наземного общественного транспорта с участием перевозчиков и курирующим транспортный блок вице-губернатором Петербурга Эдуардом Батановым. Однако ряд вопросов, который поднимают перевозчики на встречах, остается без ответов. В Смольном также не дают комментарии “Ъ”. Эксперты отмечают, что совещания по одной из самых важных сфер общественной жизни города носят закрытый характер, хотя должен вестись открытый диалог.

В комитете по транспорту подтвердили информацию о проведении совещания на эту тему, но от подробных комментариев отказались, несмотря на то, что в пресс-релизе ведомства отмечено, что «должна быть усилена работа по информированию (об изменениях в работе наземного транспорта.— “Ъ”) отраслевого сообщества и жителей города».

По словам источников “Ъ”, участвовавших в переговорах, на большинство предложений и вопросов, накопившихся у бизнес-сообщества, так и не был получен ответ от власти. На официальный запрос “Ъ” в комитете по транспорту на момент подготовки номера не ответили. В аппарате вице-губернатора отказались от комментариев, господин Батанов на сообщение “Ъ” также не ответил. Источники “Ъ” говорят, что в Смольном просили участников встречи не распространяться в СМИ о ходе переговоров.

На фоне перехода на брутто-контракт (см. “Ъ” от 28.06.2019) транспортные компании продолжают переговоры со Смольным о вариантах проведения тендера, периоде амортизации новой техники, которую требует закупить Смольный, цене транспортной работы, карте маршрутов, а также ряде других критериев, заложенных в реформу.

«Часть вопросов так и остались открытыми, есть нюансы по работе с брутто-контрактом. Риски по объему выручки кто-то должен нести, но ни Смольный, ни перевозчики не хотят этого делать»,— говорит источник “Ъ”.

Реформа предполагает обновление маршрутной сети города в 2020 году: она сократится почти вдвое — до 362 маршрутов (за счет минимизации дублирования маршрутов, когда маршрутка забирает пассажиров, следуя перед автобусом). Также планируется переход на регулируемый тариф: льготникам будут доступны скидки в маршрутках. Смольный собирается разыграть 31 лот с маршрутами общей стоимостью 10 млрд рублей. Транспортные компании должны выходить на аукцион со своими предложениями, а заказчик выберет того, кто предложит наименьшую цену за работу. Тендеры планируют провести до 1 октября 2019 года.

По словам одного из собеседников “Ъ”, вопрос о проведении аукциона или конкурса до сих пор открыт. Перевозчики выступают за проведение конкурса, так как вес ценового критерия там составляет 70%, остальное — требования по качеству и безопасности перевозок. Согласно 44-ФЗ, конкурс — это способ определения исполнителя контракта, при проведении которого побеждает участник, давший лучшее для заказчика предложение по условиям исполнения контракта, а аукцион — способ, при котором побеждает тот, кто предложил меньшую цену контракта. Главное отличие между рассматриваемыми способами закупок — критерий выбора победителя: цена в случае аукциона или лучшие в совокупности условия выполнения контракта в случае конкурса. В частности, победителя по конкурсу выбирает тендерная комиссия, а по аукциону — непосредственно заказчик.

Показатели зарплаты водителей, заложенные в цену контракта, так и остаются ниже рыночных по Петербургу, говорит собеседник “Ъ”, подчеркивая, что в Смольном сослались на то, что увеличат стоимость транспортной работы за километр и «этого хватит». О каких именно цифрах идет речь на совещаниях, собеседники “Ъ” не говорят, заместитель главы комитета по транспорту Валерий Молодец также отказался от комментариев. Как сообщали источники “Ъ” в отрасли, стоимость одного километра транспортной работы варьируется от 60 до 134 рублей. Исходя из предварительно сформированных лотов (список имеется в распоряжении “Ъ”), средний километраж транспортной работы составляет 5,3 млн км.

Еще один вопрос, который поднимают перевозчики, это срок амортизации техники (в комитете по транспорту считают, что он составляет семь лет). Согласно новым правилам, перевозчики должны закупить новые автобусы не старше 2018 года выпуска. В модели с брутто-контрактом важно синхронизировать срок заключения контракта и период амортизации автобусов, поясняют в бизнес-сообществе. Общие инвестиции в обновление подвижного состава составят 21–25 млрд рублей. Однако невозврат инвестиций за пять лет при семилетнем амортизационном сроке может составить 6,1 млрд рублей, или 28% от общего объема, приводят расчеты в транспортных компаниях.

«Про документ планирования перевозок (в котором, в частности, прописаны протяженность, количество и регулярность маршрутов.— “Ъ”) на совещании практически не говорили, он якобы изменений не претерпит, опасения, высказываемые сейчас общественностью, могут остаться без ответа»,— добавляет источник “Ъ”. Ранее “Ъ” сообщал, что депутаты на фоне новостей о транспортном коллапсе на Васильевском острове обратились с просьбой к комитету по транспорту организовать общественные слушания по реформе наземного транспорта в каждом районе города. В ведомстве согласились, но график встреч делегировали составлять законодательной власти. Депутат ЗакСа Ирина Иванова сообщила “Ъ”, что на этой неделе обратится в комитет по транспорту с напоминанием, однако «все силы депутатов сейчас брошены на бой с муниципальной избирательной кампанией».

В Петербурге работает 17 перевозчиков, при этом ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» (ПТК) и ООО «Питеравто» занимают более 70% рынка коммерческих автобусных перевозок в городе.

Транспорт входит в пятерку основных проблем в городском хозяйстве, которая волнует людей, говорит доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор. «Это касается пешей доступности транспорта, графика работы, регулярности и самих маршрутов. По тому, как организована эта работа, мы судим о руководстве города. Безусловно, диалог с обществом на эту тему важен, и мнение людей, очевидно, надо спросить. Кроме этого, важно знать, как и что обсуждается. Совещания в Смольном на эту тему носят закрытый характер, поэтому население не знает, как будут регулироваться пассажиропотоки. Действительно необходимо, чтобы был открытый диалог»,— считает он.

Политолог Дмитрий Гавра отмечает, что решения о реформировании сферы транспорта не могут приниматься без взаимодействия исполнительной и законодательной власти, в том числе в рамках бюджетного процесса. Он напоминает, что в городе ведется избирательная кампания, в которой будет принимать участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов. «Очевидно, что вопрос транспортной доступности — один из острых, в сфере накоплен целый клубок проблем, но мы не увидим окончательных стратегических решений до выборов»,— считает господин Гавра.

Яна Войцеховская